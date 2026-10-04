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Galatasaray'da İlkay Gündoğan kararı

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın performansından memnun olan teknik heyet, deneyimli yıldızı milli ara sonrası daha fazla kullanmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 09:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da İlkay Gündoğan kararı
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Galatasaray'da milli ara nedeniyle çalışmalar sürerken, İlkay Gündoğan performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki çalışkan görüntüsü teknik heyetin beğenisini topluyor. Sarı-kırmızılıların 35 yaşındaki deneyimli oyuncusu, Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sergilediği performans ve istatistikleriyle göz doldurdu.



İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrasında oynanacak Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında daha fazla süre alması bekleniyor. Teknik heyetin, tecrübeli futbolcunun form durumundan memnun olduğu ve İlkay'ı önümüzdeki süreçte daha fazla kullanmayı planladığı öğrenildi.

İlkay Gündoğan, milli ara öncesi sadece 2 maçta 11 dakika süre almıştı.  

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