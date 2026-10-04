Galatasaray'da İlkay Gündoğan kararı

Galatasaray'da milli ara nedeniyle çalışmalar sürerken, İlkay Gündoğan performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki çalışkan görüntüsü teknik heyetin beğenisini topluyor. Sarı-kırmızılıların 35 yaşındaki deneyimli oyuncusu, Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sergilediği performans ve istatistikleriyle göz doldurdu.
İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrasında oynanacak Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında daha fazla süre alması bekleniyor. Teknik heyetin, tecrübeli futbolcunun form durumundan memnun olduğu ve İlkay'ı önümüzdeki süreçte daha fazla kullanmayı planladığı öğrenildi.
İlkay Gündoğan, milli ara öncesi sadece 2 maçta 11 dakika süre almıştı.
İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrasında oynanacak Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında daha fazla süre alması bekleniyor. Teknik heyetin, tecrübeli futbolcunun form durumundan memnun olduğu ve İlkay'ı önümüzdeki süreçte daha fazla kullanmayı planladığı öğrenildi.
İlkay Gündoğan, milli ara öncesi sadece 2 maçta 11 dakika süre almıştı.