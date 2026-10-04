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Okan Buruk'u endişelendiren gelişme!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Takım oyuncularının moralsiz geri dönecek olması nedeniyle zorlu maçlar öncesi endişeli... Deneyimli teknik adam, zorlu maçlar öncesi oyuncularını mental olarak da terapiye alacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 10:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'u endişelendiren gelişme!
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 3 maçta aldığı kötü sonuçlar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da endişelendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımın oynadığı maçlar ve aldığı kötü sonuçların ardından Galatasaraylı isimlerin milli takımdan sonra moralsiz geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, moralsiz olan ve Belçika maçı sonrası sarı kart cezası olduğu gerekçesiyle milli takım kampından ayrılan Barış Alper Yılmaz'a özel olarak izin verdi.

TERAPİYE ALACAK

Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün gibi isimlerin de milli takımdan moralsiz dönmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu maçlar öncesi milli oyuncularını hem maçlara hazırlayacak hem de mental bir terapi uygulayacak.

SANE İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Öte yandan Okan Buruk, bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen ve henüz skor katkısı sağlayamayan Leroy Sane ile de görüşme yapacak.

DURSUN ÖZBEK'TEN MESAJ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de zorlu takvim öncesi açıklamalarda bulundu. Özbek, takıma güvendiğinin mesajını verdi.

Başkan Özbek, "Kasımpaşa maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacağız. Zorlu bir döneme giriyoruz ama Galatasaray bu zorlu dönemlerin her zaman üstesinden gelmesini bilmiştir. Yine de öyle olacağını düşünüyorum." diye konuştu.  

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