İskoçya, Kuzey Makedonya'yı deplasmanda geçti!

Kuzey Makedonya ile İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. haftasında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi İskoçya 2-0 kazandı.
İSKOÇYA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
İskoçya, karşılaşmanın 7. dakikasında Kieron Bowie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca İskoçya, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
MCGINN PENALTIYLA FARKI AÇTI
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İskoçya, 69. dakikada kazandığı penaltıda John McGinn ile farkı 2'ye çıkardı.
Kuzey Makedonya karşısında 83. dakikada Scott McKenna kırmızı kart görerek İskoçya'yı 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İskoçya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla İskoçya puanını 4'e yükseltti. Kuzey Makedonya ise 3. maçından da puansız ayrılarak 0 puanda kaldı.
İSKOÇYA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
İskoçya, karşılaşmanın 7. dakikasında Kieron Bowie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca İskoçya, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
MCGINN PENALTIYLA FARKI AÇTI
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İskoçya, 69. dakikada kazandığı penaltıda John McGinn ile farkı 2'ye çıkardı.
Kuzey Makedonya karşısında 83. dakikada Scott McKenna kırmızı kart görerek İskoçya'yı 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İskoçya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla İskoçya puanını 4'e yükseltti. Kuzey Makedonya ise 3. maçından da puansız ayrılarak 0 puanda kaldı.