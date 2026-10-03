Dün
BİTTİ
Kuzey Makedonya
0
İskoçya
2
Dün
BİTTİ
İsviçre
2
Slovenya
1
Dün
BİTTİ
Hırvatistan
0
İngiltere
7
Dün
BİTTİ
İspanya
3
Çekya
1
Dün
BİTTİ
Finlandiya
2
Arnavutluk
1
Dün
BİTTİ
Beyaz Rusya
4
San Marino
0
Dün
BİTTİ
Estonya
1
Lüksemburg
0
Dün
BİTTİ
İzlanda
3
Bulgaristan
0

İskoçya, Kuzey Makedonya'yı deplasmanda geçti!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 23:43
Fotoğraf: Imago
İskoçya, Kuzey Makedonya'yı deplasmanda geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kuzey Makedonya ile İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 3. haftasında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi İskoçya 2-0 kazandı.

İSKOÇYA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

İskoçya, karşılaşmanın 7. dakikasında Kieron Bowie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca İskoçya, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

MCGINN PENALTIYLA FARKI AÇTI

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İskoçya, 69. dakikada kazandığı penaltıda John McGinn ile farkı 2'ye çıkardı.

Kuzey Makedonya karşısında 83. dakikada Scott McKenna kırmızı kart görerek İskoçya'yı 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İskoçya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla İskoçya puanını 4'e yükseltti. Kuzey Makedonya ise 3. maçından da puansız ayrılarak 0 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.