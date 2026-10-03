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Erokspor'dan 96 sayılık zafer!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Esenler Erokspor, Aliağa Petkimspor'u 96-87 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Erokspor'dan 96 sayılık zafer!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 96-87 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Esenler Erokspor: Van Der Vuurst 2, Davis 19, Yebo 16, Sow 8, Egehan Arna 14, McCollum 26, Usher 8, Webb 3, Melih Tunca, Metehan Akyel

Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Abmas 15, Uthoff 10, Thomas Akyazılı 8, Pasecniks 8, Cook 12, Horton 9, Tibet Görener 2, Ozan Yılmaz, Yiğit Onan 11, Hanlan 5

1. Periyot: 26-20

Devre: 45-45

3. Periyot: 62-61

Beş faulle çıkan: 33.31 Thomas, 34.32 Uthoff (Aliağa Petkimspor)

 

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