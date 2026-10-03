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Rusya'da Felipe Augusto transferi olay yarattı!

Trabzonspor'dan sezon başında Zenit'e transfer olan Felipe Augusto, Rusya'daki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 14:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rusya'da Felipe Augusto transferi olay yarattı!
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Trabzonspor'dan sezon başında Zenit'e transfer olan Felipe Augusto, Rusya'daki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti. Brezilyalı forvet için Portekizli menajer Paulo Barbosa'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekipte geçen sezon ortaya koyduğu performansla öne çıkan Augusto, bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Zenit'in yolunu tutmuştu. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, Rusya Premier Ligi'nde şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı.

"ALIŞMASINI BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Rus basınına konuşan Portekizli menajer Paulo Barbosa, Augusto'nun yeni takımı ve lige uyum sürecine dikkat çekti.

Barbosa, "Zenit'e alışmasını beklememiz gerekiyor. Tüm oyuncular Rusya Premier Ligi'ne hızlıca adapte olamıyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA 9 MAÇTA 1 GOL

Felipe Augusto, Zenit formasıyla Rusya Premier Ligi'nde şu ana kadar 9 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcu, ligdeki ilk maçında golle buluşmasına rağmen sonraki haftalarda aynı üretkenliği gösteremedi.

İLK 11'DE SADECE 2 KEZ

Augusto'nun forma süresi de son haftalarda belirgin biçimde azaldı. Ligde 9 maçta kadroya giren Brezilyalı forvet, yalnızca 2 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Son karşılaşmalarda ise sırasıyla 4, 1 ve 17 dakika süre alabildi.

Zenit'te daha fazla forma şansı bulup bulamayacağı ve Trabzonspor dönemindeki performansına yeniden ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu.

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