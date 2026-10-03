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Fenerbahçe'de kendini aştı: Archie Brown

Archie Brown kariyerinde en çok skor katkısı yaptığı dönemi Fenerbahçe formasıyla yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 11:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kendini aştı: Archie Brown
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Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown skorer performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Profesyonel kariyerinde Lausanne Sports, Gent ve Fenerbahçe formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu en fazla skor katkısı yaptığı dönemi sarı-lacivertliler ile yaşadı.

İsviçre ekibiyle 43 maça çıkan Brown 5 gol, 4 asistlik performansıyla 9 gole katkı sağladı.

Belçika ekibiyle de 87 maça çıkan Brown, bu süreçte de 3 gol, 10 asistle 13 gole etki etti. İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerde ise 48 maçta 7 gol, 8 asist kaydederek 15 gole katkı sağlamayı başardı.

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