Saras Jasikevicius: 'Maçın kolay geçeceğini sandık'

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Saras Jasikevicius, Dubai Basket maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇIN KOLAY GEÇECEĞİNİ SANDIK"
Litvanyalı başantrenör, "Sezonun bu noktasında çok iyi oynamak pek kolay değil. Özellikle de Dubai gibi çok iyi çalıştırılan bir takıma karşı. Maça çok iyi başladık ama sonra hücumumuza biraz fazla kapıldık. Maçın kolay geçeceğini sandık. Tabii Dubai gibi bir takıma karşı böyle bir şey imkansız." ifadelerini kullandı.
"SAKİN KALMAMIZI ÇOK BEĞENDİM"
Karşılaşmanın son bölümündeki oyunlarından memnun olduğunu dile getiren Jasikevicius, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yine de son bölümde sakin kalıp maçı alış şeklimizi çok beğendim. Sanırım ikinci yarıda sadece iki top kaybımız var. Top kaybı yapmayıp iyi şut attığınızda her şey çok daha kolay oluyor."
Litvanyalı başantrenör, "Sezonun bu noktasında çok iyi oynamak pek kolay değil. Özellikle de Dubai gibi çok iyi çalıştırılan bir takıma karşı. Maça çok iyi başladık ama sonra hücumumuza biraz fazla kapıldık. Maçın kolay geçeceğini sandık. Tabii Dubai gibi bir takıma karşı böyle bir şey imkansız." ifadelerini kullandı.
"SAKİN KALMAMIZI ÇOK BEĞENDİM"
Karşılaşmanın son bölümündeki oyunlarından memnun olduğunu dile getiren Jasikevicius, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yine de son bölümde sakin kalıp maçı alış şeklimizi çok beğendim. Sanırım ikinci yarıda sadece iki top kaybımız var. Top kaybı yapmayıp iyi şut attığınızda her şey çok daha kolay oluyor."