MHK için yeni iddia: Sürhat Müniroğlu!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesinin ardından kurul başkanlığı için farklı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından Anthony Taylor'ın geçici olarak MHK başkanı olabileceği iddia edilmişti. MHK başkanlığı için gündeme yeni bir iddia geldi.
HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun MHK başkanı olabileceği ve bu ihtimalin güçlü olduğu belirtildi.
Canlı yayında söz konusu haberiyle ilgili detayları aktaran Sezgin Gelmez'in sözleri şu şekilde:
"Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı olma ihtimali hayli yüksek. Müniroğlu, şu anda bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapıyor.
"ADLİYEDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR"
TFF, adliyeden çıkacak kararı merakla bekliyor. Çünkü MHK'nin bir an önce görev başında olup bazı işlemleri yürütmesi gerekiyor. Bunlar arasında 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek hakem çalışması da var. Kurulun bu organizasyonun başında mutlaka bulunması gerekiyor. Lig maçlarından önce, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bu nedenle TFF, Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bir an önce bekliyor.
"ÖN PLANA ÇIKIYOR"
Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması halinde TFF'nin doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim ataması bekleniyor. Hatta bu kararın kısa süre içinde alınacağı ifade ediliyor. Kamil Abitoğlu'nun ismi daha önce çeşitli yerlerde gündeme gelmişti ve öne çıkan isimlerden biri. Ancak TFF Başkanı, komite içinden değil de dışarıdan bir ismin göreve gelmesi yönünde karar verirse Sürhat Müniroğlu ismi ön plana çıkıyor. Bugün yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda kendisine ulaşıldı ve bu teklif hakkında görüşüldü. Bu bilgiyi yakınlarından öğrendim, net olarak söyleyebilirim."
SÜRHAT MÜNİROĞLU KİMDİR?
Giresun Görele nüfusuna kayıtlı olan Müniroğlu,1961 yılında Babaeski'de doğdu, ilk -orta ve lise öğrenimimi Ankara da tamamladı.
1980 yılında, Ankara Spor Akademisinde lisans eğitimine başladı ve Futbol ihtisas alanından mezun oldu, sonrasında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor alanında Yüksek Lisansını, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi alanında doktora programını tamamladı.
1986 yılında Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Okutman olarak göreve başladı, 1993 yılında, Spor Yüksekokulunun, 1998 yılında Yüksek Lisans programının, 2008 yılında da Doktora Programının kurucu ekibinde yer aldı. 1994 yılında, Öğretim görevlisi, 1997 yılında Öğretim Üyesi oldu. 2008 yılında, 2.5 ay süre ile Liverpool John Moores Üniversitesi, Spor ve Egzersiz bölümünde misafir eğitimci olarak görev yaptı.
2019 yılında da Doçent unvanını aldı. Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket Antrenman Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bu süre boyunca, Dekan yardımcılığı, Müdür yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Spora, Ziraat Fakültesi genç takımında, amatör futbolcu olarak başladı. Güven Lisesi, Kavaklıdere, Ormanspor ve Ankara Üniversitesi takımlarda Antrenörlük yaptı, UEFA A Lisanslı Futbol Antrenör belgesine sahip olan Müniroğlu, 2012 / 2017 yılları arasında, 5 yıl, TÜFAD Ankara Şubesinde Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Dünya Futbol Bilim Kongresi ve Ulusal Futbol Bilim Kongresi Sekterliği görevlerinde bulundu.
1983-2003 tarihleri arasında 20 yıllık futbol hakemliği sürecinin 8 yılını FIFA Yardımcı hakem olarak tamamladı, 2005 yılında TFF'de Merkez Hakem Kurulu Yedek Üyesi ve Ulusal Eğitimci oldu. 2007-2008 ve 2022- 2023 sezonlarında TFF / Merkez Hakem Kurulunda asıl üyelik yaptı. 2009-2011 yılları arasında 2 yıl süre ile, UEFA Hakem Konvansiyonu çerçevesinde, TFF 'de Hakem İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2018–2023 yılları arasında da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Büyük Yetenek Seçimi Projesi Bilimsel Komisyonunda görev yaptı. 2024 yılında Profesör olan Müniroğlu, Futbol, Analiz, Yetenek Seçimi, Çocuk ve Antrenman ağırlıklı yayınları bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesinde halen, Dekan Yardımcılığı, Egzersiz ve Spor Bölümü başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunda, Hakem Eğitimciliği, Hakem Analizi ve Üst Klasman Hakem Gözlemciliği görevlerini sürdürmektedir.
HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun MHK başkanı olabileceği ve bu ihtimalin güçlü olduğu belirtildi.
Canlı yayında söz konusu haberiyle ilgili detayları aktaran Sezgin Gelmez'in sözleri şu şekilde:
"Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı olma ihtimali hayli yüksek. Müniroğlu, şu anda bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapıyor.
"ADLİYEDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR"
TFF, adliyeden çıkacak kararı merakla bekliyor. Çünkü MHK'nin bir an önce görev başında olup bazı işlemleri yürütmesi gerekiyor. Bunlar arasında 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek hakem çalışması da var. Kurulun bu organizasyonun başında mutlaka bulunması gerekiyor. Lig maçlarından önce, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bu nedenle TFF, Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bir an önce bekliyor.
"ÖN PLANA ÇIKIYOR"
Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması halinde TFF'nin doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim ataması bekleniyor. Hatta bu kararın kısa süre içinde alınacağı ifade ediliyor. Kamil Abitoğlu'nun ismi daha önce çeşitli yerlerde gündeme gelmişti ve öne çıkan isimlerden biri. Ancak TFF Başkanı, komite içinden değil de dışarıdan bir ismin göreve gelmesi yönünde karar verirse Sürhat Müniroğlu ismi ön plana çıkıyor. Bugün yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda kendisine ulaşıldı ve bu teklif hakkında görüşüldü. Bu bilgiyi yakınlarından öğrendim, net olarak söyleyebilirim."
SÜRHAT MÜNİROĞLU KİMDİR?
Giresun Görele nüfusuna kayıtlı olan Müniroğlu,1961 yılında Babaeski'de doğdu, ilk -orta ve lise öğrenimimi Ankara da tamamladı.
1980 yılında, Ankara Spor Akademisinde lisans eğitimine başladı ve Futbol ihtisas alanından mezun oldu, sonrasında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor alanında Yüksek Lisansını, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi alanında doktora programını tamamladı.
1986 yılında Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Okutman olarak göreve başladı, 1993 yılında, Spor Yüksekokulunun, 1998 yılında Yüksek Lisans programının, 2008 yılında da Doktora Programının kurucu ekibinde yer aldı. 1994 yılında, Öğretim görevlisi, 1997 yılında Öğretim Üyesi oldu. 2008 yılında, 2.5 ay süre ile Liverpool John Moores Üniversitesi, Spor ve Egzersiz bölümünde misafir eğitimci olarak görev yaptı.
2019 yılında da Doçent unvanını aldı. Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket Antrenman Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bu süre boyunca, Dekan yardımcılığı, Müdür yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Spora, Ziraat Fakültesi genç takımında, amatör futbolcu olarak başladı. Güven Lisesi, Kavaklıdere, Ormanspor ve Ankara Üniversitesi takımlarda Antrenörlük yaptı, UEFA A Lisanslı Futbol Antrenör belgesine sahip olan Müniroğlu, 2012 / 2017 yılları arasında, 5 yıl, TÜFAD Ankara Şubesinde Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Dünya Futbol Bilim Kongresi ve Ulusal Futbol Bilim Kongresi Sekterliği görevlerinde bulundu.
1983-2003 tarihleri arasında 20 yıllık futbol hakemliği sürecinin 8 yılını FIFA Yardımcı hakem olarak tamamladı, 2005 yılında TFF'de Merkez Hakem Kurulu Yedek Üyesi ve Ulusal Eğitimci oldu. 2007-2008 ve 2022- 2023 sezonlarında TFF / Merkez Hakem Kurulunda asıl üyelik yaptı. 2009-2011 yılları arasında 2 yıl süre ile, UEFA Hakem Konvansiyonu çerçevesinde, TFF 'de Hakem İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2017-2019 yılları arasında Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2018–2023 yılları arasında da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Büyük Yetenek Seçimi Projesi Bilimsel Komisyonunda görev yaptı. 2024 yılında Profesör olan Müniroğlu, Futbol, Analiz, Yetenek Seçimi, Çocuk ve Antrenman ağırlıklı yayınları bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesinde halen, Dekan Yardımcılığı, Egzersiz ve Spor Bölümü başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunda, Hakem Eğitimciliği, Hakem Analizi ve Üst Klasman Hakem Gözlemciliği görevlerini sürdürmektedir.