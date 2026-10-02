Toronto Raptors, guard Jamal Shead ile üç yıllık, 24 milyon dolarlık sözleşme uzatma anlaşması imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026-27 sezonunun sonunda sınırlı serbest oyuncu olması beklenen Shead'in yeni sözleşmesi, 2027-28 sezonundan itibaren geçerli olacak.
Raptors Genel Menajeri Bobby Webster, yaptığı açıklamada genç oyuncunun takım içindeki önemine dikkat çekti:
"Draftın 45. sırasından seçilmesinden takımımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine uzanan süreçte Jamal; liderliği, çalışkanlığı ve mücadele azmiyle bu sözleşmeyi hak etti. Önümüzdeki sezonlarda da Raptors forması giyecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."
24 yaşındaki Shead, geçen sezon maç başına 22,6 dakikada 6,6 sayı ve 5,4 asist ortalamaları yakaladı. Yedek kulübesinden gelerek yaptığı toplam 354 asistle NBA'in bu alandaki lideri olan guard, Yılın Altıncı Adamı oylamasını da 12. sırada tamamladı.
Shead, Raptors'ın Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elendiği playoff ilk tur serisinde performansını yükselterek maç başına 32 dakikada 9 sayı ve 5 asist üretti.
2024 NBA Draftı'nda Sacramento Kings tarafından 45. sıradan seçilen Shead, aynı gün gerçekleşen takasla Toronto'ya katılmıştı.
Raptors Genel Menajeri Bobby Webster, yaptığı açıklamada genç oyuncunun takım içindeki önemine dikkat çekti:
"Draftın 45. sırasından seçilmesinden takımımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine uzanan süreçte Jamal; liderliği, çalışkanlığı ve mücadele azmiyle bu sözleşmeyi hak etti. Önümüzdeki sezonlarda da Raptors forması giyecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."
24 yaşındaki Shead, geçen sezon maç başına 22,6 dakikada 6,6 sayı ve 5,4 asist ortalamaları yakaladı. Yedek kulübesinden gelerek yaptığı toplam 354 asistle NBA'in bu alandaki lideri olan guard, Yılın Altıncı Adamı oylamasını da 12. sırada tamamladı.
Shead, Raptors'ın Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elendiği playoff ilk tur serisinde performansını yükselterek maç başına 32 dakikada 9 sayı ve 5 asist üretti.
2024 NBA Draftı'nda Sacramento Kings tarafından 45. sıradan seçilen Shead, aynı gün gerçekleşen takasla Toronto'ya katılmıştı.