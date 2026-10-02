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Trabzonspor yine peşinde: Taras Mykhavko

Trabzonspor, sezon başında görüştüğü ancak Dinamo Kiev'i ikna edemediği için renklerine bağlayamadığı Taras Mykhavko için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki stoper, Thomas Reis'tan da onay aldı. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor yine peşinde: Taras Mykhavko
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Trabzonspor'da milli arada gündem transfer... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Thomas Reis'in talebi doğrultusunda ara transfer döneminde savunmaya bir takviye yapılacak. Trabzonspor, scout ekibinin hazırladığı ve Thomas Reis'ın da onayladığı oyuncu havuzundan bir ismi öne çıkardı: Taras Mykhavko.

Bonservisi Dinamo Kiev'de olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu için yaz döneminde bir görüşme gerçekleşmişti. Ancak Taras Mykhavko ikna olsa da Ukrayna temsilcisi genç stoperini satmak istemeyince temaslar olumsuz bir şekilde sonuçlanmıştı.

ARA TRANSFERDE YENİ HAMLE

Trabzonspor ara transfer döneminde Taras Mykhavko için bir kez daha Dinamo Kiev'in kapısını çalacak. Bordo-mavililer bu defa oyuncuyu bitirmek için çok kararlı. Ukrayna ekibinin talep ettiği 10 milyon euroluk bonservis bedelini 7 milyon euro seviyesine çekip imza attırmayı planlıyorlar. Mykhavko da birçok genç oyuncuyu alıp parlatan Trabzonspor'a gelerek kariyerinde bir sıçrama yapmak istiyor. Bordo-mavililer Taras Mykhavko'yu alarak geçtiğimiz sezondan bu yana en çok sakatlık yaşadığı bölgeyi sayısal bakımdan güçlendirmiş olacak.

KIRMIZI KARTI YOK

Taras Mykhavko kariyerinde 114 karşılaşmaya çıktı. 7 gol attı. 2 asist yaptı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hiç kırmızı kart görmedi. 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.  

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