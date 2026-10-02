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Fenerbahçe'nin kanatları uçuyor!

Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları, ilk 6 haftada 7 gol ve 9 asistlik katkıyla 4 büyükler arasında zirveye çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 10:01
Haber: Sabah
Fenerbahçe'nin kanatları uçuyor!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 16 golle ligin en fazla gol atan takımı olurken, bu gollerde kanat oyuncularının katkısı da dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin kanat oyuncuları Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Nene, toplamda 7 gol ve 9 asist üreterek 16 gollük katkıya ulaştı.

GREENWOOD ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları arasında Mason Greenwood, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıktı.

Oğuz Aydın 1 gol ve 2 asistlik katkı verirken, Kerem Aktürkoğlu da 3 asistle takımına destek oldu. Nene ise henüz skor katkısı üretemedi.

4 BÜYÜKLER ARASINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları, toplam 16 gollük katkıyla 4 büyükler arasında bu alanda ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'da Leao, Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün toplam 1 gollük katkı sağlarken, Beşiktaş'ın Cerny, Poku, Rashica, İlhan Fakılı ve Trossard'dan oluşan kanat rotasyonu 14 gole katkıda bulundu.

Trabzonspor'da ise Salah, Saviolo, Aral Şimşir ve Metehan, 9 gol ve 4 asistle toplam 13 gole direkt katkı verdi.

NENE'NİN KATKISI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de henüz skor katkısı veremeyen Nene'nin de devreye girmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin kanat oyuncuları arasındaki skor üretiminin daha da yükselmesi bekleniyor.

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