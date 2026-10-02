Fenerbahçe'nin kanatları uçuyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 16 golle ligin en fazla gol atan takımı olurken, bu gollerde kanat oyuncularının katkısı da dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin kanat oyuncuları Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Nene, toplamda 7 gol ve 9 asist üreterek 16 gollük katkıya ulaştı.
GREENWOOD ZİRVEDE
Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları arasında Mason Greenwood, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıktı.
Oğuz Aydın 1 gol ve 2 asistlik katkı verirken, Kerem Aktürkoğlu da 3 asistle takımına destek oldu. Nene ise henüz skor katkısı üretemedi.
4 BÜYÜKLER ARASINDA ZİRVEDE
Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları, toplam 16 gollük katkıyla 4 büyükler arasında bu alanda ilk sırada yer aldı.
Galatasaray'da Leao, Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün toplam 1 gollük katkı sağlarken, Beşiktaş'ın Cerny, Poku, Rashica, İlhan Fakılı ve Trossard'dan oluşan kanat rotasyonu 14 gole katkıda bulundu.
Trabzonspor'da ise Salah, Saviolo, Aral Şimşir ve Metehan, 9 gol ve 4 asistle toplam 13 gole direkt katkı verdi.
NENE'NİN KATKISI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de henüz skor katkısı veremeyen Nene'nin de devreye girmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin kanat oyuncuları arasındaki skor üretiminin daha da yükselmesi bekleniyor.
GREENWOOD ZİRVEDE
Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları arasında Mason Greenwood, 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıktı.
Oğuz Aydın 1 gol ve 2 asistlik katkı verirken, Kerem Aktürkoğlu da 3 asistle takımına destek oldu. Nene ise henüz skor katkısı üretemedi.
4 BÜYÜKLER ARASINDA ZİRVEDE
Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları, toplam 16 gollük katkıyla 4 büyükler arasında bu alanda ilk sırada yer aldı.
Galatasaray'da Leao, Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün toplam 1 gollük katkı sağlarken, Beşiktaş'ın Cerny, Poku, Rashica, İlhan Fakılı ve Trossard'dan oluşan kanat rotasyonu 14 gole katkıda bulundu.
Trabzonspor'da ise Salah, Saviolo, Aral Şimşir ve Metehan, 9 gol ve 4 asistle toplam 13 gole direkt katkı verdi.
NENE'NİN KATKISI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de henüz skor katkısı veremeyen Nene'nin de devreye girmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin kanat oyuncuları arasındaki skor üretiminin daha da yükselmesi bekleniyor.