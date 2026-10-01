Wesley Sneijder'den Xavi tepkisi: 'Deneyimi az'

Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder, Xavi'nin teknik direktörlük yeterliliğini ve KNVB'nin antrenörlük lisanslarına yönelik yaklaşımını sorguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rondo programında konuşan Sneijder, kendisine hızlandırılmış antrenörlük eğitiminin mümkün olmadığının söylendiğini hatırlatarak, Xavi'nin A, B ve Pro lisanslarını yalnızca dört haftada aldığını öne sürdü.
"BİZE UEFA KURALLARINI GEREKÇE GÖSTERDİLER"
Konunun birkaç yıl önce KNVB Direktörü Nigel de Jong ile yaptığı görüşmelerde de gündeme geldiğini belirten Sneijder, şunları söyledi:
"Bu durum beni gerçekten şaşırttı. Birkaç yıl önce Nigel ile antrenörlük kursları meselesini nasıl çözebileceğimizi konuşmuştuk. KNVB'nin tutumu son derece netti: UEFA kuralları gereği Hollanda'da hızlandırılmış bir kursa katılmak artık mümkün değildi.
Mantıkları şuydu: Üst düzey kulüplerde oynamış olmak, yıldız futbolcu statüsüne sahip olmak ve büyük teknik direktörlerle çalışmak, hızlandırılmış bir kursa kabul edilmek için yeterli değildi. Ancak şimdi federasyon, esasen bu ilkelerinden vazgeçiyor."
"XAVI, LİSANSLARINI DÖRT HAFTADA ALDI"
Xavi'nin antrenörlük lisanslarını alma sürecine dikkat çeken Sneijder, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Xavi, A, B ve Pro lisanslarını yalnızca dört haftada aldı. Bunu Katar'da hala aktif bir futbolcuyken, İspanya Futbol Federasyonu aracılığıyla yaptı. Bu, KNVB'nin standartlarına aykırı.
Şimdi, aslında bu standardı karşılamamış birini milli takımın teknik direktörü olarak seçmeleri bana tuhaf geliyor. KNVB'nin standardına göre her teknik direktör, dört buçuk yıllık bir eğitimden geçmek zorunda. Şimdi ise bunu yapmamış birini getiriyorlar. Xavi adına içtenlikle seviniyorum ama bu durum bana tuhaf geliyor. Bu, özünde önceki tutumlarından vazgeçmeleri anlamına geliyor."
"BİREYSEL YAKLAŞIM ÖNERDİM, KİMSE DİNLEMEDİ"
Geçmişte kendisi için bireysel bir eğitim modeli önerdiğini söyleyen Sneijder, UEFA kurallarının gerekçe gösterilmesine de itiraz etti:
"O dönem bireysel bir yaklaşım önerdim ama kimse beni dinlemedi. Özellikle bunun bir UEFA zorunluluğu olduğunun söylenmesi dikkat çekici. Öyle değil, çünkü birçok ülkede farklı bir yaklaşım var.
Ribery'yi örnek alalım. Hatırladığım kadarıyla İtalya'da bu süreci yalnızca bir yılda tamamladı. İşlerin farklı yürüdüğü başka federasyonlar da var."
"XAVI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ ÇOK AZ"
Sneijder, açıklamalarının kendisine bir ayrıcalık tanınması beklentisinden kaynaklanmadığını vurguladı:
"Bana telefon açılmasını ya da bu eğitimi bir yılda tamamlayabileceğimi söyleyen bir mesaj gönderilmesini beklediğimi kesinlikle söylemiyorum. Hiç öyle değil. Sadece mevcut politika bana tuhaf geliyor. Xavi'nin teknik direktörlük deneyimi çok az."
"BİZE UEFA KURALLARINI GEREKÇE GÖSTERDİLER"
Konunun birkaç yıl önce KNVB Direktörü Nigel de Jong ile yaptığı görüşmelerde de gündeme geldiğini belirten Sneijder, şunları söyledi:
"Bu durum beni gerçekten şaşırttı. Birkaç yıl önce Nigel ile antrenörlük kursları meselesini nasıl çözebileceğimizi konuşmuştuk. KNVB'nin tutumu son derece netti: UEFA kuralları gereği Hollanda'da hızlandırılmış bir kursa katılmak artık mümkün değildi.
Mantıkları şuydu: Üst düzey kulüplerde oynamış olmak, yıldız futbolcu statüsüne sahip olmak ve büyük teknik direktörlerle çalışmak, hızlandırılmış bir kursa kabul edilmek için yeterli değildi. Ancak şimdi federasyon, esasen bu ilkelerinden vazgeçiyor."
"XAVI, LİSANSLARINI DÖRT HAFTADA ALDI"
Xavi'nin antrenörlük lisanslarını alma sürecine dikkat çeken Sneijder, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Xavi, A, B ve Pro lisanslarını yalnızca dört haftada aldı. Bunu Katar'da hala aktif bir futbolcuyken, İspanya Futbol Federasyonu aracılığıyla yaptı. Bu, KNVB'nin standartlarına aykırı.
Şimdi, aslında bu standardı karşılamamış birini milli takımın teknik direktörü olarak seçmeleri bana tuhaf geliyor. KNVB'nin standardına göre her teknik direktör, dört buçuk yıllık bir eğitimden geçmek zorunda. Şimdi ise bunu yapmamış birini getiriyorlar. Xavi adına içtenlikle seviniyorum ama bu durum bana tuhaf geliyor. Bu, özünde önceki tutumlarından vazgeçmeleri anlamına geliyor."
"BİREYSEL YAKLAŞIM ÖNERDİM, KİMSE DİNLEMEDİ"
Geçmişte kendisi için bireysel bir eğitim modeli önerdiğini söyleyen Sneijder, UEFA kurallarının gerekçe gösterilmesine de itiraz etti:
"O dönem bireysel bir yaklaşım önerdim ama kimse beni dinlemedi. Özellikle bunun bir UEFA zorunluluğu olduğunun söylenmesi dikkat çekici. Öyle değil, çünkü birçok ülkede farklı bir yaklaşım var.
Ribery'yi örnek alalım. Hatırladığım kadarıyla İtalya'da bu süreci yalnızca bir yılda tamamladı. İşlerin farklı yürüdüğü başka federasyonlar da var."
"XAVI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ ÇOK AZ"
Sneijder, açıklamalarının kendisine bir ayrıcalık tanınması beklentisinden kaynaklanmadığını vurguladı:
"Bana telefon açılmasını ya da bu eğitimi bir yılda tamamlayabileceğimi söyleyen bir mesaj gönderilmesini beklediğimi kesinlikle söylemiyorum. Hiç öyle değil. Sadece mevcut politika bana tuhaf geliyor. Xavi'nin teknik direktörlük deneyimi çok az."