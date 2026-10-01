Washington Wizards'ın, Anthony Davis ile Jalen Duren'ın yer değiştirebileceği bir takas olasılığına ilgi gösterdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Hunter Patterson ve Sam Amick'in haberine göre Detroit Pistons, böyle bir takası gerçekleştirmekle ilgilenmiyor.
İddia, Duren'ın Detroit'teki geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.
Sınırlı serbest oyuncu statüsündeki 22 yaşındaki pivot, 2026-27 sezonu öncesinde henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.
ESPN'den Shams Charania da daha önce taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiğini bildirmişti.
Detroit'in, daha önce performans bonuslarını da içeren 180-190 milyon dolar aralığındaki tekliflerinin ardından, teklifini beş yıl için 200 milyon dolara yükselttiği belirtiliyor.
Duren'ın, Pistons'ın 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifini kabul etmek için 1 Ekim'e kadar süresi bulunuyor.
Bu teklifi kabul etmesi hâlinde Duren, 2026-27 sezonunda Detroit forması giyebilecek ve 2027 yılında sınırsız serbest oyuncu olacak.
Genç pivot, geride bıraktığı sezonda NBA kariyerinin en üretken performansını sergiledi.
70 maçta forma giyen Duren, yüzde 65 saha içi isabetiyle 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
Maç başına 3,8 hücum ribaundu da alan Duren, kariyerinde ilk kez All-Star seçildi ve NBA'in en iyi üçüncü beşinde yer aldı.
Detroit'in normal sezonu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle tamamlayarak NBA'in en iyi derecesini elde etmesinde önemli rol oynayan Duren, takımının playoff'ta ikinci tura yükselmesine de katkı sağladı.
Pistons, ikinci turda Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda 4-3 elendi.
Ancak Duren'ın üretkenliği playoff'ta geriledi. Genç pivot, 14 maçta yüzde 51,4 saha içi isabetiyle 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Washington ise Davis'i 2025-26 sezonu sırasında Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmış ve takımını tecrübeli uzun ile Trae Young etrafında şekillendirmişti.
Davis, geçen sezon Dallas formasıyla çıktığı 20 maçta 20,4 sayı ve 11,1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
33 yaşındaki yıldız, son sezonunda oyuncu opsiyonu bulunan üç yıllık, 175 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılına giriyor.
Anlaşmada 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Kariyerinde dokuz kez All-Star, altı kez de NBA'in en iyi beşlerine seçilen Davis, 24 sayı, 10,7 ribaund ve 2,6 asist ortalamalarına sahip.
Tecrübeli uzun, 14 yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 2,3 blok ortalaması da yakaladı.
Wizards, Davis ve Alex Sarr'ın bulunduğu uzun rotasyonuna Deandre Ayton'ı da ekleyerek bu bölgede farklı seçenekler oluşturdu.
Duren'a yönelik ilgi, Washington'ın uzun rotasyonunda bir başka değişiklik ihtimalini gündeme getiriyor.
İddia, Duren'ın Detroit'teki geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.
Sınırlı serbest oyuncu statüsündeki 22 yaşındaki pivot, 2026-27 sezonu öncesinde henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.
ESPN'den Shams Charania da daha önce taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiğini bildirmişti.
Detroit'in, daha önce performans bonuslarını da içeren 180-190 milyon dolar aralığındaki tekliflerinin ardından, teklifini beş yıl için 200 milyon dolara yükselttiği belirtiliyor.
Duren'ın, Pistons'ın 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifini kabul etmek için 1 Ekim'e kadar süresi bulunuyor.
Bu teklifi kabul etmesi hâlinde Duren, 2026-27 sezonunda Detroit forması giyebilecek ve 2027 yılında sınırsız serbest oyuncu olacak.
Genç pivot, geride bıraktığı sezonda NBA kariyerinin en üretken performansını sergiledi.
70 maçta forma giyen Duren, yüzde 65 saha içi isabetiyle 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
Maç başına 3,8 hücum ribaundu da alan Duren, kariyerinde ilk kez All-Star seçildi ve NBA'in en iyi üçüncü beşinde yer aldı.
Detroit'in normal sezonu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle tamamlayarak NBA'in en iyi derecesini elde etmesinde önemli rol oynayan Duren, takımının playoff'ta ikinci tura yükselmesine de katkı sağladı.
Pistons, ikinci turda Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda 4-3 elendi.
Ancak Duren'ın üretkenliği playoff'ta geriledi. Genç pivot, 14 maçta yüzde 51,4 saha içi isabetiyle 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamaları yakaladı.
Washington ise Davis'i 2025-26 sezonu sırasında Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmış ve takımını tecrübeli uzun ile Trae Young etrafında şekillendirmişti.
Davis, geçen sezon Dallas formasıyla çıktığı 20 maçta 20,4 sayı ve 11,1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
33 yaşındaki yıldız, son sezonunda oyuncu opsiyonu bulunan üç yıllık, 175 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılına giriyor.
Anlaşmada 2027-28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Kariyerinde dokuz kez All-Star, altı kez de NBA'in en iyi beşlerine seçilen Davis, 24 sayı, 10,7 ribaund ve 2,6 asist ortalamalarına sahip.
Tecrübeli uzun, 14 yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 2,3 blok ortalaması da yakaladı.
Wizards, Davis ve Alex Sarr'ın bulunduğu uzun rotasyonuna Deandre Ayton'ı da ekleyerek bu bölgede farklı seçenekler oluşturdu.
Duren'a yönelik ilgi, Washington'ın uzun rotasyonunda bir başka değişiklik ihtimalini gündeme getiriyor.