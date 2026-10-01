Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Galatasaray'da kriz iddialarına fotoğraflı yanıt!

İlkay Gündoğan'ın ödül törenine Okan Buruk'un da katılması, söylentilere cevap niteliğindeydi. Kamuoyundaki kriz iddialarına karşılık "Kişisel veya profesyonel bir kopukluk yok" mesajı verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 09:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kriz iddialarına fotoğraflı yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın dünya yıldızı İlkay Gündoğan'ın Almanya'da sekizincisi verilen Mevlüde Genç Madalyası'nın sahibi olduğu törene Abdullah Kavukcu, Leroy Sane, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner'in yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'un da katılması derin manalar taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'de yer alan habere göre, omuz omuza verilen fotoğraf, "İlişki bozuldu, hoca istemiyor, kriz var" iddialarına karşı somut bir kanıt sundu.

"Kişisel veya profesyonel bir kopukluk yok" mesajı verildi. İlkay'ın oynamaması için "Onu hocaya sorun" diyen eşi Sara da Okan Buruk ile aynı karede yer aldı.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.