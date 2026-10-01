Ali Yüce: 'Galatasaray maçına bahis oynamadım'

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ali Yüce, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı.



Yüce, yöneticilik yaptığı dönemde Galatasaray ile ilgili herhangi bir müsabakaya bahis oynamadığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"AÇIKLAMA YAPMAYI ZARURİ BULDUM"

Ali Yüce, TFF tarafından PFDK'ye yapılan sevkte adının geçmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkte adımın geçmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmayı zaruri buldum.





29 Mayıs 2024 tarihinde mazbatamı alarak Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlamış, 28 Ağustos 2024 tarihinde ise bu görevimden istifa etmiştim.





Bahsi geçen hesap, yasal olarak faaliyet gösteren ve o dönemde Kulübümüzün resmî sponsoru olan bahis platformu tarafından, platformun tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bulunan ilgili yöneticiler adına açılmıştır.





Yaklaşık üç aylık yöneticilik görevim süresince Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili herhangi bir müsabakaya bahis oynamadım.





Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı taşıdığım sorumluluk ve hayatım boyunca gözettiğim ilkeler gereği böyle bir yaklaşım içinde olmayacağımı, beni tanıyan herkesin bildiğine inanıyorum.





Konunun tüm ayrıntılarına henüz vakıf olmamakla birlikte, bugün itibarıyla Futbol Disiplin Talimatı'na bilerek ve isteyerek aykırı bir davranışta bulunduğum kanaatinde değilim. Bununla birlikte, yürütülecek disiplin süreci sonucunda, farkında olmadan dahi olsa aksi yönde bir davranışta bulunduğum değerlendirilirse, bundan dolayı samimiyetle özür dileyeceğimi de peşinen ifade etmek isterim.





Sürecin seyri doğrultusunda gerekli gördüğüm hususlarda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim.



Galatasaray camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyururum."



