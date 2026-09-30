Saliha Şahin: 'Fenerbahçe benim hep hayalimdi!'

Fenerbahçe Medicana'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı milli smaçör Saliha Şahin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de forma giymenin uzun süredir hayalini kurduğunu ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE'YE GELMEK HEDEFİMDİ"
Fenerbahçe'de oynamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Saliha Şahin, "Benim Fenerbahçe her zaman gelmek istediğim bir yerdi. Şahsen ben de Fenerbahçeli olarak gerçekten oynamak istediğim bir kulüp. Son 3 yıldır zaten aklımda olan, aslında hedefim diyeyim, Fenerbahçe'de oynamaktı. Bunun için de çok çalıştım gerçekten." dedi.
"HERHALDE BU SEFER OLUYOR DEDİM"
Transfer sürecini de anlatan genç smaçör, "Zeren'de de Fenerbahçe ile iletişime geçtiğimizde gerçekten dedim işte herhalde bu sefer oluyor. Bu sefer olmasını her zamankinden daha çok istedim. Ve oldu da. O yüzden gerçekten ayrı bir mutluyum. Çok da hevesliyim, hani yerimde de duramıyorum. Maçlar bir an önce başlasın, sezon başlasın, hani oynayalım, şampiyon olalım... Güzel hisler var içimde." ifadelerini kullandı.
17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de forma giymenin uzun süredir hayalini kurduğunu ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE'YE GELMEK HEDEFİMDİ"
Fenerbahçe'de oynamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Saliha Şahin, "Benim Fenerbahçe her zaman gelmek istediğim bir yerdi. Şahsen ben de Fenerbahçeli olarak gerçekten oynamak istediğim bir kulüp. Son 3 yıldır zaten aklımda olan, aslında hedefim diyeyim, Fenerbahçe'de oynamaktı. Bunun için de çok çalıştım gerçekten." dedi.
"HERHALDE BU SEFER OLUYOR DEDİM"
Transfer sürecini de anlatan genç smaçör, "Zeren'de de Fenerbahçe ile iletişime geçtiğimizde gerçekten dedim işte herhalde bu sefer oluyor. Bu sefer olmasını her zamankinden daha çok istedim. Ve oldu da. O yüzden gerçekten ayrı bir mutluyum. Çok da hevesliyim, hani yerimde de duramıyorum. Maçlar bir an önce başlasın, sezon başlasın, hani oynayalım, şampiyon olalım... Güzel hisler var içimde." ifadelerini kullandı.