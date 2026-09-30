Trabzonspor'a iki isimden müjdeli haber!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durdu.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları yüzünden aylardır sahalardan uzak olan Tim Jabol Folcarelli ve Arseniy Batagov geri sayıma geçti. Fransız orta saha Folcarelli'nin yanı sıra Ukraynalı stoper Batagov bireysel çalışmalarına devam ediyor.
ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAKLAR
Bir süredir topla da çalışan iki oyuncunun tedavi süreçlerinin büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı. Folcarelli ve Batagov'un hazırlık sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacakları ifade edildi.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları yüzünden aylardır sahalardan uzak olan Tim Jabol Folcarelli ve Arseniy Batagov geri sayıma geçti. Fransız orta saha Folcarelli'nin yanı sıra Ukraynalı stoper Batagov bireysel çalışmalarına devam ediyor.
ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAKLAR
Bir süredir topla da çalışan iki oyuncunun tedavi süreçlerinin büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı. Folcarelli ve Batagov'un hazırlık sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacakları ifade edildi.