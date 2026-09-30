Trabzonspor'a iki isimden müjdeli haber!

Trabzonspor'da uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Tim Jabol Folcarelli ile Arseniy Batagov'un dönüşü yaklaştı. Tedavi süreçlerini büyük ölçüde tamamlayan iki oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 10:46
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a iki isimden müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları yüzünden aylardır sahalardan uzak olan Tim Jabol Folcarelli ve Arseniy Batagov geri sayıma geçti. Fransız orta saha Folcarelli'nin yanı sıra Ukraynalı stoper Batagov bireysel çalışmalarına devam ediyor.

ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAKLAR

Bir süredir topla da çalışan iki oyuncunun tedavi süreçlerinin büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı. Folcarelli ve Batagov'un hazırlık sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacakları ifade edildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.