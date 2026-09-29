LaLiga'da eylül ayının teknik direktörü Hansi Flick!

Barcelona, eylül ayını dörtte dört yaparak tamamladı ve ligdeki liderliğini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibi, ayın ilk maçında Valencia'yı Mestalla'da 5-0 mağlup etti. Ardından Levante deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü.
Spotify Camp Nou'da Racing'i 7-2 yenen Barcelona, eylül ayını Sanchez Pizjuan'da Sevilla karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle kapattı.
Alman teknik adam, final oylamasında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Pablo Simeone ile Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'yi geride bırakarak bu sezon ilk kez ayın teknik direktörü ödülünü kazandı.
Spotify Camp Nou'da Racing'i 7-2 yenen Barcelona, eylül ayını Sanchez Pizjuan'da Sevilla karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle kapattı.
Alman teknik adam, final oylamasında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Pablo Simeone ile Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'yi geride bırakarak bu sezon ilk kez ayın teknik direktörü ödülünü kazandı.