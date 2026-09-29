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Trabzonspor'da Thomas Reis dediğini yaptı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın fiziksel seviyesini yükseltmek için milli arayı yoğun bir çalışma programıyla değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 15:40
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da Thomas Reis dediğini yaptı!
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Trabzonspor'da milli aranın ardından oynanacak Samsunspor maçının hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takımda Teknik Direktör Thomas Reis, oyuncularını çift antrenman programıyla karşılaşmaya hazırlıyor.

FİZİKSEL DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Thomas Reis, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takımının özellikle maçların 60-70. dakikalarından sonra fiziksel olarak düştüğünü belirtmişti.

Alman teknik adam, bu konu üzerinde çalışmaları gerektiğini ve takımın fiziksel gücünün artırılmasının önemli olduğunu ifade etmişti.

MİLLİ ARADA ÇİFT ANTRENMAN

Reis, milli arayı bu doğrultuda değerlendirmeye başladı.

Trabzonspor'da antrenman temposu artırılırken, bordo-mavili futbolcular çift antrenmanlarla fiziksel seviyelerini yükseltmeye çalışıyor.

Uygulanan yoğun programla takımın dayanıklılığının ve maç temposunun artırılması hedefleniyor.

HEDEF 90 DAKİKA AYNI TEMPO

Teknik heyetin temel hedeflerinden biri, karşılaşmaların son bölümünde yaşanan fiziksel düşüşü azaltmak.

Bordo-mavili futbolcuların milli aranın ardından daha yüksek fiziksel seviyeye ulaşması ve maçların 90 dakikasında tempoyu koruyabilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor, milli aradaki yoğun çalışma programının ardından Samsunspor karşılaşmasına çıkacak.

Trabzonspor'da milli aranın ardından oynanacak Samsunspor maçının hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takımda Teknik Direktör Thomas Reis, oyuncularını çift antrenman programıyla karşılaşmaya hazırlıyor.

FİZİKSEL DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Thomas Reis, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takımının özellikle maçların 60-70. dakikalarından sonra fiziksel olarak düştüğünü belirtmişti.

Alman teknik adam, bu konu üzerinde çalışmaları gerektiğini ve takımın fiziksel gücünün artırılmasının önemli olduğunu ifade etmişti.

MİLLİ ARADA ÇİFT ANTRENMAN

Reis, milli arayı bu doğrultuda değerlendirmeye başladı.

Trabzonspor'da antrenman temposu artırılırken, bordo-mavili futbolcular çift antrenmanlarla fiziksel seviyelerini yükseltmeye çalışıyor.

Uygulanan yoğun programla takımın dayanıklılığının ve maç temposunun artırılması hedefleniyor.

HEDEF 90 DAKİKA AYNI TEMPO

Teknik heyetin temel hedeflerinden biri, karşılaşmaların son bölümünde yaşanan fiziksel düşüşü azaltmak.

Bordo-mavili futbolcuların milli aranın ardından daha yüksek fiziksel seviyeye ulaşması ve maçların 90 dakikasında tempoyu koruyabilmesi hedefleniyor.

Trabzonspor, milli aradaki yoğun çalışma programının ardından Samsunspor karşılaşmasına çıkacak.

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