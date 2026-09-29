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Ethan Mbappe, Galatasaray maçında yok! Resmen açıklandı

Ethan Mbappe, Real Betis maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası aldı ve Lille'in Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylï¿½l 2026 12:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ethan Mbappe, Galatasaray maçında yok! Resmen açıklandı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lille'de kırmızı kart gören Mbappe için UEFA Disiplin Kurulu'nda karar çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lille forması giyen Ethan Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

UEFA Disiplin Kurulu, Fransız futbolcunun Real Betis maçında yaşanan pozisyon sonrası aldığı direkt kırmızı kartın ardından genç oyuncuya üç karşılaşmalık ceza uygulanmasına karar verdi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu ceza nedeniyle Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Arsenal, Galatasaray ve Bodo/Glimt maçlarında görev yapamayacak.

Lille ile Galatasaray arasındaki mücadelede Mbappe'nin yokluğu kesinleşirken, Fransız ekibi önemli bir oyuncusundan yararlanamayacak. Ethan Mbappe'nin Avrupa arenasına dönüşü ise Lille'in Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayla gerçekleşecek.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lille ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi Lig aşaması üçüncü hafta mücadelesi 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

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