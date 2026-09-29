Montella'dan Altay Bayındır sözleri: 'Beni derinden üzdü!'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, Altay Bayındır'ın tribünlerden tepki görmesine üzüldüğünü söyledi.





"BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Montella, Altay'ın ıslıklanmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Islıklanmaya bir şey diyemem ama Altay Bayındır'ın tepki görmesi beni derinden üzdü! Futbol hatalar oyunu ve herkes hata yapar. Destek gerekirken, ıslıklanmak ne kadar doğru bilemiyorum."



