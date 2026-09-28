Bugün
19:00
Gürcistan
Ukrayna
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Macaristan
Bugün
21:45
Türkiye
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Fransa
Bugün
19:00
Letonya
Güney Kıbrıs
Bugün
19:00
Ermenistan
Karadağ
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
CANLI
33'
Japonya
0
Venezuela
0
Bugün
14:00
Güney Kore
Uruguay
Bugün
19:00
Zimbabve
Kongo D. Cumhuriyeti
Bugün
19:00
Ekvator Ginesi
Sierra Leone
Bugün
19:00
Orta Afrika Cumhuriyeti
Burkina Faso
Bugün
22:00
Tunus
Bostvana

Stephen Curry, Warriors ile 2 yıl için 116 milyon dolara anlaştı

Stephen Curry'nin Golden State Warriors ile 2028-29 sezonu için oyuncu opsiyonu içeren iki yıllık, 116 milyon dolarlık sözleşme uzatması üzerinde anlaştığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Stephen Curry, Warriors ile 2 yıl için 116 milyon dolara anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Stephen Curry'nin Golden State Warriors ile 2028-29 sezonu için oyuncu opsiyonu içeren iki yıllık, 116 milyon dolarlık sözleşme uzatması üzerinde anlaştığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı anlaşma, Curry'nin gelecek sezona sözleşmesinin son yılında girmesini önledi ve olası bir takasa ilişkin spekülasyonları sona erdirdi. ESPN'den Bobby Marks'a göre Curry, Warriors'a gelecek yaz daha fazla mali hareket alanı sağlamak için alabileceği azami tutardan 20 milyon dolar daha düşük bir sözleşmeyi kabul etti.

Marks ayrıca Curry'nin kariyeri boyunca 600 milyon dolar kazanan ilk NBA oyuncusu olacağını belirtti.

Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy Jr., yaptığı açıklamada anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dunleavy, Curry'nin saha içindeki oyunu, liderliği ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek taraftarların onun Warriors kariyerinin yeni bölümlerini izleyebilecek olmasından heyecan duyduklarını söyledi.

Kariyerinin tamamını Golden State'te geçiren Curry, dört şampiyonluk ve iki normal sezon MVP ödülü kazandı. NBA tarihinin en çok üçlük atan oyuncusu olan 38 yaşındaki yıldız; maç, sayı, üçlük, asist, top çalma ve serbest atış yüzdesinde de kulüp tarihinin lideri.

Kısa süre önce kariyerini Warriors'ta tamamlamak istediğini söyleyen Curry, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunda 43 maçta 26,6 sayı ortalaması yakaladı. Golden State ise sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle bitirerek son üç yılda ikinci kez playoffların dışında kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.