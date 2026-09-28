Stephen Curry'nin Golden State Warriors ile 2028-29 sezonu için oyuncu opsiyonu içeren iki yıllık, 116 milyon dolarlık sözleşme uzatması üzerinde anlaştığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı anlaşma, Curry'nin gelecek sezona sözleşmesinin son yılında girmesini önledi ve olası bir takasa ilişkin spekülasyonları sona erdirdi. ESPN'den Bobby Marks'a göre Curry, Warriors'a gelecek yaz daha fazla mali hareket alanı sağlamak için alabileceği azami tutardan 20 milyon dolar daha düşük bir sözleşmeyi kabul etti.
Marks ayrıca Curry'nin kariyeri boyunca 600 milyon dolar kazanan ilk NBA oyuncusu olacağını belirtti.
Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy Jr., yaptığı açıklamada anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dunleavy, Curry'nin saha içindeki oyunu, liderliği ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek taraftarların onun Warriors kariyerinin yeni bölümlerini izleyebilecek olmasından heyecan duyduklarını söyledi.
Kariyerinin tamamını Golden State'te geçiren Curry, dört şampiyonluk ve iki normal sezon MVP ödülü kazandı. NBA tarihinin en çok üçlük atan oyuncusu olan 38 yaşındaki yıldız; maç, sayı, üçlük, asist, top çalma ve serbest atış yüzdesinde de kulüp tarihinin lideri.
Kısa süre önce kariyerini Warriors'ta tamamlamak istediğini söyleyen Curry, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunda 43 maçta 26,6 sayı ortalaması yakaladı. Golden State ise sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle bitirerek son üç yılda ikinci kez playoffların dışında kaldı.
Marks ayrıca Curry'nin kariyeri boyunca 600 milyon dolar kazanan ilk NBA oyuncusu olacağını belirtti.
Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy Jr., yaptığı açıklamada anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dunleavy, Curry'nin saha içindeki oyunu, liderliği ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek taraftarların onun Warriors kariyerinin yeni bölümlerini izleyebilecek olmasından heyecan duyduklarını söyledi.
Kariyerinin tamamını Golden State'te geçiren Curry, dört şampiyonluk ve iki normal sezon MVP ödülü kazandı. NBA tarihinin en çok üçlük atan oyuncusu olan 38 yaşındaki yıldız; maç, sayı, üçlük, asist, top çalma ve serbest atış yüzdesinde de kulüp tarihinin lideri.
Kısa süre önce kariyerini Warriors'ta tamamlamak istediğini söyleyen Curry, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunda 43 maçta 26,6 sayı ortalaması yakaladı. Golden State ise sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle bitirerek son üç yılda ikinci kez playoffların dışında kaldı.