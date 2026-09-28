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Galatasaray'da Barış Alper alarmı

Galatasaray formasıyla 7 maçta 535 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz ne gol ne de asist üretebildi, yönetimin yüksek bonservisli satış planını sekteye uğrattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 07:48
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper alarmı
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'dan beklediği patlamayı göremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı‑kırmızılılar, geçen sezon Neom'un 35 milyon Euro'luk teklifini, bu yaz ise Everton'ın 40 milyon Euro'ya yaklaşan önerisini geri çevirdi.

Ancak milli oyuncu sezonun şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

9 ŞUTTA 1 İSABET

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 maçta 535 dakika sahada kalan Barış skor katkısı sağlayamadı.

Ligdeki 6 mücadelede toplam 9 şut denemesinde bulunan 26 yaşındaki futbolcu sadece 1 kez kaleye isabet sağladı, o da golle sonuçlanmadı.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi Barış'ın bir an önce eski formuna kavuşmasını umuyor.

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