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Sandro Tonali'den Süper Lig sözleri!

İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Sandro Tonali, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tonali, Süper Lig ihtimali, Arda Güler ve İtalya'nın Dünya Kupası süreci hakkında değerlendirmeler yaptı.

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calendar 27 Eylï¿½l 2026 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylï¿½l 2026 19:37
Fotoğraf: Imago
Sandro Tonali'den Süper Lig sözleri!
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İtalya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Sandro Tonali, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tonali, Süper Lig ihtimali, Arda Güler ve İtalya'nın Dünya Kupası süreci hakkında değerlendirmeler yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TÜRKİYE'YE GELMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Tonali, gelecekte Süper Lig'de oynama ihtimaliyle ilgili soruya, şu anda Türkiye'de futbol oynama düşüncesinin bulunmadığını belirterek yanıt verdi.

"Daha önce geleceğimle alakalı böyle bir şey düşünmedim. Türkiye'ye daha iyi oyuncular ve yıldızlar katılıyor. Çok fazla oyuncunun burada oynamak istediğini görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda da özellikle Türkiye'deki maçlarda çok zorlandık. Burası hakkında geleceğim için daha önce bir şey düşünmedim."

"ARDA GÜLER İNANILMAZ BAŞARILI"

İtalyan futbolcu, A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

"Arda Güler inanılmaz başarılı ve teknik becerisi en üst seviyede olan çok kaliteli bir futbolcu. Sahada kesinlikle önlemini almamız gereken bir isim, bizim açımızdan ciddi bir tehdit oluşturabilir!"

"GEÇMİŞİ UNUTUP, YARINA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Tonali, İtalya'nın son dönemde yaşadığı zorluklara değinirken, Dünya Kupası'na katılamamalarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

 "Deneyimli oyuncular olarak daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor. Takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız var. O maçtan öğrendiğimiz şeyler var. Bu formayı taşımak kolay değil. Genç oyunculara daha hafif davranmamız gerekiyor. Herkesin onlara yardım etmesi gerekiyor. Geçmişi unutup, yarınki 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor." 

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