Fenerbahçe'den 50 milyon euroluk golcü hamlesi: Balogun

Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine nokta koymayı arzulayan Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi.
YENİ GOLCÜ İHTİMALİ
Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, sürpriz bir golcüyü daha gündemine aldığı öne sürüldü.
BALOGUN BOMBASI
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Monaco forması giyen Folarin Balogun ile ilgileniyor.
25 yaşındaki santrforun, yaz döneminin son günlerinde Everton'a transferi, sakatlık durumu nedeniyle direkten dönmüştü.
RAPORLARI İSTENECEK
Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun detaylı sağlık raporlarını isteyeceği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin Amerikalı golcü için 35 milyon Euro civarında bir bonservis önerisinde bulunabileceği de gelen haberler arasında.
FEDAKARLIKTAN KAÇINILMAYACAK
Balogun, transferinin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da kapsamlı bir teste girecek. Herhangi bir pürüz olmaması halinde ise Kanarya'nın hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağı kaydedildi.
Öte yandan yıldız oyuncunun da Monaco'da mutsuz olduğu ve ayrılmak için gün saydığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon sadece 16 dakika oynayabilen Balogun, geçtiğimiz sezon 19 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.
ABD Milli Takımı ile de 12 kez gol sevinci yaşayan Balogun'un güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.
YENİ GOLCÜ İHTİMALİ
Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, sürpriz bir golcüyü daha gündemine aldığı öne sürüldü.
BALOGUN BOMBASI
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Monaco forması giyen Folarin Balogun ile ilgileniyor.
25 yaşındaki santrforun, yaz döneminin son günlerinde Everton'a transferi, sakatlık durumu nedeniyle direkten dönmüştü.
RAPORLARI İSTENECEK
Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun detaylı sağlık raporlarını isteyeceği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin Amerikalı golcü için 35 milyon Euro civarında bir bonservis önerisinde bulunabileceği de gelen haberler arasında.
FEDAKARLIKTAN KAÇINILMAYACAK
Balogun, transferinin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da kapsamlı bir teste girecek. Herhangi bir pürüz olmaması halinde ise Kanarya'nın hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağı kaydedildi.
Öte yandan yıldız oyuncunun da Monaco'da mutsuz olduğu ve ayrılmak için gün saydığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon sadece 16 dakika oynayabilen Balogun, geçtiğimiz sezon 19 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.
ABD Milli Takımı ile de 12 kez gol sevinci yaşayan Balogun'un güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.