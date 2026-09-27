Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!

Galatasaray tarafından tendonunda yırtık olmadığı ve kronik bir sakatlığının bulunmadığı açıklanan Wilfried Singo için geri dönüş hedefi belirlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BARCELONA KARŞISINDA YOK
Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırmasına kesin gözüyle bakılan Fildişi Sahilli savunmacının, bir sonraki hafta Gençlerbirliği mücadelesinde süre alması planlanıyor.
25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 2 maçta 41 dakika süre alabildi.
ÖZBEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırmasına kesin gözüyle bakılan Fildişi Sahilli savunmacının, bir sonraki hafta Gençlerbirliği mücadelesinde süre alması planlanıyor.
25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 2 maçta 41 dakika süre alabildi.
ÖZBEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.