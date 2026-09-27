Bugün
19:00
Avusturya
Kosova
Bugün
21:45
İsrail
İrlanda
Bugün
19:00
Danimarka
Galler
Bugün
19:00
Sırbistan
Hollanda
Bugün
21:45
Norveç
Portekiz
Bugün
21:45
Almanya
Yunanistan
Bugün
16:00
Litvanya
Azerbaycan
Bugün
19:00
Cebelitarık
Andora

Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Wilfried Singo'nun durumu merak ediliyordu. Yıldız futbolcunun sahalara döneceği maç belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 09:48
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Wilfried Singo
Wilfried Singo
Galatasaray
Galatasaray tarafından tendonunda yırtık olmadığı ve kronik bir sakatlığının bulunmadığı açıklanan Wilfried Singo için geri dönüş hedefi belirlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BARCELONA KARŞISINDA YOK

Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırmasına kesin gözüyle bakılan Fildişi Sahilli savunmacının, bir sonraki hafta Gençlerbirliği mücadelesinde süre alması planlanıyor.

25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 2 maçta 41 dakika süre alabildi.

ÖZBEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı. 



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.