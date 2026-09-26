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Beşiktaş'a Jeffries'ten kötü haber

Beşiktaş, Valencia Basket karşılaşmasında sakatlanan DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 20:03
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Jeffries'ten kötü haber
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Beşiktaş Basketbol Takımı'nda DaQuan Jeffries'ten kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, Valencia Basket ile oynanan karşılaşmada sakatlanan oyuncunun sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK ÇEYREKTE SAKATLANDI

DaQuan Jeffries, Valencia Basket karşılaşmasının ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlık yaşadı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, oyuncunun sakatlığına rağmen takımına katkı sağlamak için mücadeleye devam etmek istediği belirtildi.

SOL EL BİLEĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'tan DaQuan Jeffries'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu DaQuan Jeffries, dün akşam Valencia Basket ile oynadığımız karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlık yaşamıştır.

Oyuncumuz, yaşadığı sakatlığa rağmen takımına katkı sağlamak adına fedakarlık göstererek oyuna devam etmek istemiştir. Maçın ardından yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup süreç yakından takip edilmektedir. DaQuan Jeffries'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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