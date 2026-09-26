Emenike, İsmail Kartal'la görüştü, Aziz Yıldırım'ın elini öptü!

📲Emmanuel Emenike, İsmail Kartal ile bir araya geldiği anları paylaştı:



"Çalıştığım en iyi antrenörlerden birisi olan Ismail Kartal Hocamla tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu sene şampiyon biz olacağız Insallah. 💛💙" pic.twitter.com/PNxRNqEH83



— Sporxtv (@sporxtv) September 26, 2026