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Emenike, İsmail Kartal'la görüştü, Aziz Yıldırım'ın elini öptü!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal'ı ziyaret ederken sarı-lacivertliler için şampiyonluk mesajı verdi.

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calendar 26 Eylül 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 17:55
Emenike, İsmail Kartal'la görüştü, Aziz Yıldırım'ın elini öptü!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret ederek eski hocası İsmail Kartal'la bir araya geldi.

Nijeryalı futbolcu daha sonra eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederken, Yıldırım'ın elini öpmesi dikkat çekti. Emenike, Kartal için "Çalıştığım en iyi antrenörlerden birisi" derken, Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübe yaptığı ziyaretle dikkat çekti. Can Bartu Tesisleri'ne giden Nijeryalı eski futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelirken, ardından Başkan Aziz Yıldırım'ı da ziyaret etti.

ESKİ BAŞKANININ ELİNİ ÖPTÜ

Emenike, İsmail Kartal'ın ardından Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım ile de bir araya geldi. Nijeryalı futbolcunun Yıldırım'la gerçekleştirdiği görüşmede eski başkanın elini öpmesi dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'A ÖVGÜ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaşan Emenike, videoda arka planda "Can Dostum" şarkısına yer verdi.
Eski futbolcunun paylaşımı, Kartal ile arasındaki bağın sürdüğünü ortaya koydu. Emenike, "Çalıştığım en iyi antrenörlerden birisi olan İsmail Kartal Hocamla tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu sene şampiyon biz olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

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