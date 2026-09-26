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Türk Telekom son saniyelerde Karşıyaka'yı devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, son bölümdeki etkili oyunuyla Karşıyaka'yı 73-72 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 15:23 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 18:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom son saniyelerde Karşıyaka'yı devirdi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Karşıyaka'yı 73-72 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya hızlı başlayan Türk Telekom, 6. dakikada 10-4 öne geçti. Karşıyaka, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da ev sahibi ekip, ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan taraf olan ve üstünlüğü ele geçiren Karşıyaka, 13. dakikayı 25-17 önde tamamladı. Hücumda Weber ve El-Amin ile etkili olan konuk takım, son bölümde üçlük atışlardan bulduğu sayılarla soyunma odasına 7 farkla (37-44) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte McKissic ve Schneider'in iyi oyunuyla farkı kapatan Türk Telekom, 27. dakikada (50-50) beraberliği sağladı. Karşıyaka, periyodun son anlarında hücumda bulduğu sayılarla farkı 6'ya çıkardı ve final çeyreğine 59-53 üstün girdi.

Son periyoda Doğuş Özdemiroğlu'nun isabetli dış atışlarıyla başlayan Türk Telekom'a konuk ekip, hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 36. dakikası, 64-59 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın son iki dakikasında peş peşe bulduğu basketlerle farkı kapatan başkent ekibi, serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğü sağladı ve müsabakadan 73-72 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom: Schneider 8, Doğuş Özdemiroğlu 10, Lamb 9, Bankston 3, McKissic 10, Anıl Alyanak 5, Ata Kahraman 5, Harding 12, Emircan Koşut 2, Trifunovic 3, Bako, Göktuğ Baş 6

Karşıyaka: Weber 10, Munford 9, Kelly 8, Yavuz Gültekin 5, Enoch 8, Muhaymin Mustafa 7, El-Amin 23, Hakan Sayılı, Munson 2

1. Periyot: 17-15

Devre: 37-44

3. Periyot: 53-59

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