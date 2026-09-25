Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

İstanbul'da günün en düşük sıcaklığı 14 derece, en yüksek sıcaklığı ise 23 derece olarak tahmin ediliyor. Ankara'da ise termometrelerin gece ve sabah saatlerinde 9 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde 20 dereceye çıkması bekleniyor. Peki, bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

-BUGÜN ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Ankara'da bugün sabah saatlerinde az bulutlu başlayan havanın öğle saatlerinde daha açık hale gelmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yeniden bulutlu bir hava öngörülüyor.

Başkentte gün boyunca nem oranının yüzde 45 ila yüzde 93 arasında değişmesi beklenirken rüzgarın ortalama hızının yaklaşık 6 ila 11 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

-İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da günün farklı saatlerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında seyrederken öğle saatlerinde 23 dereceye çıkacak. İstanbul'da bugün yağmur beklenmezken sabah saatlerinde sıcaklık akşam saatlerinde 19 dereceye, gece saatlerinde 18 dereceye gerileyecek.