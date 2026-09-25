Promise David'i röportaj sırasında arı soktu!

Brighton ve Kanada Milli Takımı'nın forveti Promise David, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bir arı tarafından sokuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çevresinde uçuşan arılara röportaj boyunca birkaç kez dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, arılardan birinin kendisini sokmasıyla acı içinde bağırdı.
Şaşkınlığını gizleyemeyen David, "Hayatımda ilk kez arı soktu!" dedi.
Şaşkınlığını gizleyemeyen David, "Hayatımda ilk kez arı soktu!" dedi.
🐝 Brighton ve Kanada Milli Takımı'nın forveti Promise David'i antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken arı soktu. pic.twitter.com/yBmtsjvnJR
— Sporxtv (@sporxtv) September 25, 2026