İrlanda'da flaş karar: İsrail maçlarında oynamayacak

İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında forma giymeme kararı aldı. Bazunu'nun iki karşılaşmada yer almak istemediği güncel haberlerde de doğrulandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU KARARI KOLAYCA ALMADIM"
Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum."
"İSRAİL HALKINA VEYA YAHUDİ TOPLUMUNA KARŞI DEĞİL"
24 yaşındaki kaleci, kararının gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:
"Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli."
Bazunu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum."
FAI'DEN AÇIKLAMA
FAI CEO'su David Courell de İsrail karşılaşması öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
Courell, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti" ifadelerini kullandı.
İrlanda cephesinde maçlar öncesinde protesto ve boykot tartışmaları yaşanırken, federasyon daha önce karşılaşmaların oynanacağını açıklamıştı. FAI üyeleri temmuz ayında yapılan oylamada İsrail maçlarının oynanması yönündeki yönetim kararını 75'e karşı 32 oyla desteklemişti.
HALLGRIMSSON'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da daha önce İsrail karşılaşmaları hakkında, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Futbol Federasyonu ise Hallgrimsson'un kullandığı "soykırım" ifadesini reddederek İrlandalı teknik adamın sözlerine sert tepki göstermişti.
İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup kapsamında 27 Eylül'de Debrecen'de ve 4 Ekim'de Bačka Topola'da karşı karşıya gelecek.
Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum."
"İSRAİL HALKINA VEYA YAHUDİ TOPLUMUNA KARŞI DEĞİL"
24 yaşındaki kaleci, kararının gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:
"Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli."
Bazunu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum."
FAI'DEN AÇIKLAMA
FAI CEO'su David Courell de İsrail karşılaşması öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
Courell, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti" ifadelerini kullandı.
İrlanda cephesinde maçlar öncesinde protesto ve boykot tartışmaları yaşanırken, federasyon daha önce karşılaşmaların oynanacağını açıklamıştı. FAI üyeleri temmuz ayında yapılan oylamada İsrail maçlarının oynanması yönündeki yönetim kararını 75'e karşı 32 oyla desteklemişti.
HALLGRIMSSON'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da daha önce İsrail karşılaşmaları hakkında, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Futbol Federasyonu ise Hallgrimsson'un kullandığı "soykırım" ifadesini reddederek İrlandalı teknik adamın sözlerine sert tepki göstermişti.
İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup kapsamında 27 Eylül'de Debrecen'de ve 4 Ekim'de Bačka Topola'da karşı karşıya gelecek.