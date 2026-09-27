Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5'ten naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşmasında Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.
ANADOLU EFES BARCELONA'YA KAYBETTİ
Bu sezon bir resmi karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ İKİ MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59 kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında da sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.
Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşmasında Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.
ANADOLU EFES BARCELONA'YA KAYBETTİ
Bu sezon bir resmi karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ İKİ MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59 kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında da sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.