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Anadolu Efes derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 10:20
Haber: AA
Anadolu Efes derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5'ten naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşmasında Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.

ANADOLU EFES BARCELONA'YA KAYBETTİ

Bu sezon bir resmi karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ İKİ MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59 kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında da sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

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