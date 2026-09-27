Barış Göktürk: '611 milyon euro harcamışsınız'

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında konuşan Başkan Vekili Barış Göktürk, kulübün gelir, gider ve borçlarına ilişkin rakamları paylaştı. Göktürk, 2025/26 sezonunda 611 milyon Euro harcandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KORKUNÇ BİR TABLO"
Genel kurulda mali tabloya ilişkin açıklamalarda bulunan Göktürk, şunları söyledi:
"Genel kurulumuza rakamları şeffaf paylaşmak zorundayız. 2025/26 sezonunda gelir gider açısından korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükü hızlanarak artıyor. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon Euro'dur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon Euro'ya ulaşmış, 21 Eylül 2025 tarihinde 592 milyon Euro'ya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurullarının hazırlattığı bağımsız denetim kurulu raporlarında mevcuttur."
"2025/26'DA 611 MİLYON EURO HARCANDI"
Göktürk, kulübün yıllık geliri ile harcaması arasındaki farka dikkat çekti:
"Elimdeki raporu okuyorum, bu rapor bizim raporumuz değil. Kulübümüzün yıllık geliri 457 milyon Euro olmasına rağmen 1 yılda harcanan para 611 milyon Euro! Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025/26!"
"524 MİLYON EURO BORÇ BIRAKILDI"
Ataşehir ve Kayışdağı'ndan gelen kaynaklar ile sermaye artışına değinen Göktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Asıl beni en çok üzen konu; Ataşehir'den gelen kaynak 45 milyon Euro, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak, 3. sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon Euro. Biz bu aktifleri kaybettik. 2025/26 sezonunda biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki kıymetli arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik. Finansal borcu kapattık diyor beyefendi ama toplam borç yükü azalmadı. Astronomik rakamlara ulaşıldı. Toplam borç yükü 524 milyon Euro olarak bırakıldı. Harcanan 132 milyon Euro'ya rağmen toplam borç 524 milyon Euro olarak bırakıldı."
"BUNLARIN HEPSİ HARCANDI"
Göktürk, gelecek dönemlere ait gelirler konusunda da şu ifadeleri kullandı:
"Bunları bilmiyor muydunuz diyeceksiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Her şeye hazırlıklı geldik. Biz her şeye hazırlıklı geldik.
Bilmediğimiz ne var? Chobani'den 24 milyon Euro erken alındığını görüyoruz. adidas'dan 8 milyon Euro erken alınmış. Passolig'e 5 yıllık taahhüt verilmiş. Bonus diyorlar, 4.5 milyon Euro'sunu temlik etmişsiniz, nasıl bir bonus? 4.5 milyon Euro kombine gelirlerinden kesildi, ne bonustu! Bunların hepsi harcandı, bunların hepsi yendi!
QNB Finansbank'tan alınan 7 milyon Euro nakit avans mahsup ediliyor şu an. Diğer sponsorluk anlaşmalarından gelecek yıllara ait 4 milyon Euro alınmış. 1907 Tribünü'nün tamamı satılmış ve harcanmış. Bizim dönemimizden 20 milyon Euro alınmış."
GEÇMİŞ DÖNEMDEN DEVREDEN BORÇLARI AÇIKLADI
Fenerbahçe Başkan Vekili, sporcu, teknik kadro, bonservis ve menajer borçlarına ilişkin de şu rakamları paylaştı:
"Geçmiş dönem sporcu borçları, bize devreden 13.6 milyon Euro! Teknik kadro borçları 2.6 milyon Euro! Geçmiş dönem futbolcu bonservis borçları vadesi geçmiş 10.5 milyon Euro, geçmiş dönem vadesi geçmiş menajer borcu 10.3 milyon Euro! Elle tutulur hiçbir tarafı yok bunun!"
Genel kurulda mali tabloya ilişkin açıklamalarda bulunan Göktürk, şunları söyledi:
"Genel kurulumuza rakamları şeffaf paylaşmak zorundayız. 2025/26 sezonunda gelir gider açısından korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükü hızlanarak artıyor. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon Euro'dur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon Euro'ya ulaşmış, 21 Eylül 2025 tarihinde 592 milyon Euro'ya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurullarının hazırlattığı bağımsız denetim kurulu raporlarında mevcuttur."
"2025/26'DA 611 MİLYON EURO HARCANDI"
Göktürk, kulübün yıllık geliri ile harcaması arasındaki farka dikkat çekti:
"Elimdeki raporu okuyorum, bu rapor bizim raporumuz değil. Kulübümüzün yıllık geliri 457 milyon Euro olmasına rağmen 1 yılda harcanan para 611 milyon Euro! Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025/26!"
"524 MİLYON EURO BORÇ BIRAKILDI"
Ataşehir ve Kayışdağı'ndan gelen kaynaklar ile sermaye artışına değinen Göktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Asıl beni en çok üzen konu; Ataşehir'den gelen kaynak 45 milyon Euro, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak, 3. sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon Euro. Biz bu aktifleri kaybettik. 2025/26 sezonunda biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki kıymetli arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik. Finansal borcu kapattık diyor beyefendi ama toplam borç yükü azalmadı. Astronomik rakamlara ulaşıldı. Toplam borç yükü 524 milyon Euro olarak bırakıldı. Harcanan 132 milyon Euro'ya rağmen toplam borç 524 milyon Euro olarak bırakıldı."
"BUNLARIN HEPSİ HARCANDI"
Göktürk, gelecek dönemlere ait gelirler konusunda da şu ifadeleri kullandı:
"Bunları bilmiyor muydunuz diyeceksiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Her şeye hazırlıklı geldik. Biz her şeye hazırlıklı geldik.
Bilmediğimiz ne var? Chobani'den 24 milyon Euro erken alındığını görüyoruz. adidas'dan 8 milyon Euro erken alınmış. Passolig'e 5 yıllık taahhüt verilmiş. Bonus diyorlar, 4.5 milyon Euro'sunu temlik etmişsiniz, nasıl bir bonus? 4.5 milyon Euro kombine gelirlerinden kesildi, ne bonustu! Bunların hepsi harcandı, bunların hepsi yendi!
QNB Finansbank'tan alınan 7 milyon Euro nakit avans mahsup ediliyor şu an. Diğer sponsorluk anlaşmalarından gelecek yıllara ait 4 milyon Euro alınmış. 1907 Tribünü'nün tamamı satılmış ve harcanmış. Bizim dönemimizden 20 milyon Euro alınmış."
GEÇMİŞ DÖNEMDEN DEVREDEN BORÇLARI AÇIKLADI
Fenerbahçe Başkan Vekili, sporcu, teknik kadro, bonservis ve menajer borçlarına ilişkin de şu rakamları paylaştı:
"Geçmiş dönem sporcu borçları, bize devreden 13.6 milyon Euro! Teknik kadro borçları 2.6 milyon Euro! Geçmiş dönem futbolcu bonservis borçları vadesi geçmiş 10.5 milyon Euro, geçmiş dönem vadesi geçmiş menajer borcu 10.3 milyon Euro! Elle tutulur hiçbir tarafı yok bunun!"