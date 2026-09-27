Kaptan 4'e katladı: Orkun Kökçü'den müthiş başlangıç

Beşiktaş'ın saha içindeki liderlerinden Orkun Kökçü, 2026-2027 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ın haberine göre 25 yaşındaki milli futbolcu, Vincenzo Italiano yönetiminde skor katkısını önemli ölçüde artırdı.
GEÇEN SEZON 2 ASİST
Geçen sezon Benfica'dan 25+5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Orkun Kökçü, sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalmıştı.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde toplam 6 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu gol katkısı sağlayamamış, Süper Lig'deki ilk 6 maçında ise Eyüpspor ve Kayserispor karşısında toplam 2 asist yapmıştı.
BU SEZON 8 GOLE DİREKT ETKİ
Orkun Kökçü, bu sezon ise 12 maçlık periyotta 4 gol ve 4 asistle toplam 8 gole doğrudan katkıda bulundu.
Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçlarında 2, Kauno Zalgiris karşısında ise 1 gol kaydetti.
Orkun, Süper Lig'deki ilk golünü de Amedspor karşılaşmasında penaltıdan attı.
SAĞLIK HEYETİ TAKİPTE
Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrı yaşadığı belirtilen Orkun Kökçü, buna rağmen Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmadı.
Beşiktaş sağlık heyetinin, ekim ayındaki yoğun fikstür öncesinde 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
5+5 YILLIK PLAN
Beşiktaş yönetiminin Orkun Kökçü için uzun vadeli bir sözleşme planı üzerinde durduğu da öne sürüldü.
Başkan Serdal Adalı'nın milli futbolcuya sembolik olarak "ömür boyu" niteliğinde bir proje sunmayı düşündüğü, planın 5 yıllık ana sözleşme ve 5 yıllık uzatma opsiyonundan oluşabileceği belirtildi.
GEÇEN SEZON 2 ASİST
Geçen sezon Benfica'dan 25+5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Orkun Kökçü, sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalmıştı.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde toplam 6 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu gol katkısı sağlayamamış, Süper Lig'deki ilk 6 maçında ise Eyüpspor ve Kayserispor karşısında toplam 2 asist yapmıştı.
BU SEZON 8 GOLE DİREKT ETKİ
Orkun Kökçü, bu sezon ise 12 maçlık periyotta 4 gol ve 4 asistle toplam 8 gole doğrudan katkıda bulundu.
Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçlarında 2, Kauno Zalgiris karşısında ise 1 gol kaydetti.
Orkun, Süper Lig'deki ilk golünü de Amedspor karşılaşmasında penaltıdan attı.
SAĞLIK HEYETİ TAKİPTE
Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrı yaşadığı belirtilen Orkun Kökçü, buna rağmen Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmadı.
Beşiktaş sağlık heyetinin, ekim ayındaki yoğun fikstür öncesinde 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
5+5 YILLIK PLAN
Beşiktaş yönetiminin Orkun Kökçü için uzun vadeli bir sözleşme planı üzerinde durduğu da öne sürüldü.
Başkan Serdal Adalı'nın milli futbolcuya sembolik olarak "ömür boyu" niteliğinde bir proje sunmayı düşündüğü, planın 5 yıllık ana sözleşme ve 5 yıllık uzatma opsiyonundan oluşabileceği belirtildi.