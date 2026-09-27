Bugün
19:00
Avusturya
Kosova
Bugün
21:45
İsrail
İrlanda
Bugün
19:00
Danimarka
Galler
Bugün
19:00
Sırbistan
Hollanda
Bugün
21:45
Norveç
Portekiz
Bugün
21:45
Almanya
Yunanistan
Bugün
16:00
Litvanya
Azerbaycan
Bugün
19:00
Cebelitarık
Andora

Kaptan 4'e katladı: Orkun Kökçü'den müthiş başlangıç

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 2026-2027 sezonuna skorer bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, 12 maçlık periyotta 4 gol ve 4 asistle 8 gole doğrudan katkı sağlayarak geçen sezonun aynı dönemindeki performansını 4'e katladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 13:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kaptan 4'e katladı: Orkun Kökçü'den müthiş başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın saha içindeki liderlerinden Orkun Kökçü, 2026-2027 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ın haberine göre 25 yaşındaki milli futbolcu, Vincenzo Italiano yönetiminde skor katkısını önemli ölçüde artırdı.

GEÇEN SEZON 2 ASİST

Geçen sezon Benfica'dan 25+5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Orkun Kökçü, sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalmıştı.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde toplam 6 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu gol katkısı sağlayamamış, Süper Lig'deki ilk 6 maçında ise Eyüpspor ve Kayserispor karşısında toplam 2 asist yapmıştı.

BU SEZON 8 GOLE DİREKT ETKİ

Orkun Kökçü, bu sezon ise 12 maçlık periyotta 4 gol ve 4 asistle toplam 8 gole doğrudan katkıda bulundu.

Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçlarında 2, Kauno Zalgiris karşısında ise 1 gol kaydetti.

Orkun, Süper Lig'deki ilk golünü de Amedspor karşılaşmasında penaltıdan attı.

SAĞLIK HEYETİ TAKİPTE

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrı yaşadığı belirtilen Orkun Kökçü, buna rağmen Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmadı.

Beşiktaş sağlık heyetinin, ekim ayındaki yoğun fikstür öncesinde 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

5+5 YILLIK PLAN

Beşiktaş yönetiminin Orkun Kökçü için uzun vadeli bir sözleşme planı üzerinde durduğu da öne sürüldü.

Başkan Serdal Adalı'nın milli futbolcuya sembolik olarak "ömür boyu" niteliğinde bir proje sunmayı düşündüğü, planın 5 yıllık ana sözleşme ve 5 yıllık uzatma opsiyonundan oluşabileceği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.