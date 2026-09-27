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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 13:43
Haber: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk kehaneti
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını TV8'de değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ünlü yorumcu, sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir iddiada bulundu Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"İSMAİL KARTAL'IN ARTIK RAHATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Fenerbahçe'nin ekim ayında 3 tane maçı var. Rize deplasman... Rize çok tuhaf bir takım 10 puanı var 10'u da deplasmanda. Rize-Fenerbahçe'nin zor geçeceğini gösteriyor. Çünkü geniş alan oynayan takıma başarılar demek.

Rize, Alanya ve Galatasaray... 7 puan aldığı zaman iyi. 9 alırsa yolu yarılamış olur. İsmail Kartal'ın artık rahatladığını düşünüyorum. Kendisinin görüşüne inanan bir insanım, şampiyonluğa götüreceğini düşünüyorum."

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