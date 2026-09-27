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Barış Göktürk: "Haddini bil, dikkatli ol"

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk, olağan genel kurul toplantısında yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 12:55
Haber: Sporx.com
Barış Göktürk: 'Haddini bil, dikkatli ol'
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Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Barış Göktürk, olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genel kurulda söz alan bir konuşmacının ifadelerine tepki gösteren Göktürk, zaman zaman sert bir üslup kullandı.

"TELEFONU KAPAT, BİR CEVAP DİNLE"

Barış Göktürk, İlker isimli konuşmacıya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İlker, telefonu kapat bir cevap dinle! Algı operasyonu falan ağır ithamlarda bulunuyorsun, güzel değil."

"HADDİNİ BİL, DİKKATLİ OL"

Göktürk, sözlerini daha da sertleştirerek şöyle devam etti:

"Burada sana kibarlık ediyoruz! Haddini bil bak, dikkatli ol. Haddini bil, dikkatli ol. Haddini bil, dikkatli ol, çok ters tepki alırsın."

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili, "algı operasyonu" ifadesine de tepki gösterdi:

"Şimdi daha önceki konuşmacı algı operasyonu gibi cümle kullandı. Şiddetle kınıyoruz. Çok saygısızca buluyoruz. 'Burada olmayanlar için algı operasyonu yapıyorlar, hiç biri burada yok, Sezar'ın hakkı Sezar'a' dedi. Sezar kim, nerede? Senin Sezar'ın nerede? Nerede! Gereken cevabı alırsın."

"630 MİLYON EURO'YA YAKIN HARCAMA YAPTINIZ"

Göktürk, kulübün mali yapısına ilişkin de açıklamada bulundu:

"Fenerbahçe'nin para problemi yok, harcama problemi var dediniz. 630 milyon Euro'ya yakın harcama yaptınız, Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasını yaptınız. Sizin seçtiğiniz bağımsız denetçi raporunda yazıyor."

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