Aras Kargo, Göztepe'ye set vermedi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Aras Kargo, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Aras Kargo, ilk seti 25-21 kazandı.
İKİNCİ SET DE ARAS KARGO'NUN
İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Aras Kargo, bu bölümü 25-22 önde tamamlayarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.
SON SETTE FARK AÇILDI
Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Aras Kargo, seti 25-11 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşma toplam 88 dakika sürdü.
KADROLAR
Aras Kargo: Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, May, Beliz Başkır, Lila Şengün (Dilek Ekşi, Ceren Domaç, Defne Başyolcu, İrem Çor, Gamboa, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur)
Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Vaganova, Zeynep Demirel, Latham, Liabiodkina, Hande Sunar (Aybüke Özel, Astashina, Ezgi Bektaş, Burçin Toraman)
Karşılaşmayı Ramazan Çevik ve Yasin Çalışkan hakem ikilisi yönetti.
İKİNCİ SET DE ARAS KARGO'NUN
İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Aras Kargo, bu bölümü 25-22 önde tamamlayarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.
SON SETTE FARK AÇILDI
Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Aras Kargo, seti 25-11 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşma toplam 88 dakika sürdü.
KADROLAR
Aras Kargo: Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, May, Beliz Başkır, Lila Şengün (Dilek Ekşi, Ceren Domaç, Defne Başyolcu, İrem Çor, Gamboa, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur)
Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Vaganova, Zeynep Demirel, Latham, Liabiodkina, Hande Sunar (Aybüke Özel, Astashina, Ezgi Bektaş, Burçin Toraman)
Karşılaşmayı Ramazan Çevik ve Yasin Çalışkan hakem ikilisi yönetti.