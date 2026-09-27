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Aras Kargo, Göztepe'ye set vermedi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Aras Kargo, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aras Kargo, Göztepe'ye set vermedi
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Aras Kargo, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Aras Kargo, ilk seti 25-21 kazandı.

İKİNCİ SET DE ARAS KARGO'NUN

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Aras Kargo, bu bölümü 25-22 önde tamamlayarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

SON SETTE FARK AÇILDI

Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Aras Kargo, seti 25-11 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma toplam 88 dakika sürdü.

KADROLAR

Aras Kargo: Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, May, Beliz Başkır, Lila Şengün (Dilek Ekşi, Ceren Domaç, Defne Başyolcu, İrem Çor, Gamboa, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur)

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Vaganova, Zeynep Demirel, Latham, Liabiodkina, Hande Sunar (Aybüke Özel, Astashina, Ezgi Bektaş, Burçin Toraman)

Karşılaşmayı Ramazan Çevik ve Yasin Çalışkan hakem ikilisi yönetti.

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