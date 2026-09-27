Aziz Yıldırım'dan stadyum kapasitesi açıklaması: '64 bine çıkaracağız'

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Başkan Aziz Yıldırım, stadyum kapasitesini 64 bine çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıldırım, projenin imza aşamasında olduğunu ve inşaatın kasım ayında dışarıdan başlayacağını söyledi.
Aziz Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Stadyum kapasitesini 64.000'e çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı, 'Hemen başlayın, yapın' diye talimat da verdi hemen yapmamız için. Projeler Ankara'da, imza safhasında, konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışardan inşaat başlayacaktır."
Aziz Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Stadyum kapasitesini 64.000'e çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı, 'Hemen başlayın, yapın' diye talimat da verdi hemen yapmamız için. Projeler Ankara'da, imza safhasında, konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışardan inşaat başlayacaktır."