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Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin LaLiga ekiplerine önerildiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 18:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! İtalyanlar duyurdu
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Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yeni takım arayışını sürdüren Mauro Icardi'nin, LaLiga ekiplerine önerildiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre 33 yaşındaki Arjantinli golcü, LaLiga'dan bazı kulüplere önerildi. İspanyol ekiplerinin de Icardi'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, daha önce Lazio'nun da Icardi ile ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin transferden vazgeçtiği aktarıldı.

Galatasaray'daki dönemini geride bırakan deneyimli santrforun henüz yeni bir kulüple anlaşamadığı, kariyerine hangi takımda devam edeceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

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