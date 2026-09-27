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Yüksel Yıldırım'dan garip paylaşım: "Anlaşmaya varıldı"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından yaptığı dikkat çeken paylaşımla yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 17:36
Fotoğraf: X.com
Yüksel Yıldırım'dan garip paylaşım: 'Anlaşmaya varıldı'
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Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyet alan ve milli araya küme düşme hattında giren Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kendisinin kendisiyle el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşan Yıldırım, işadamı kimliği ile Samsunspor başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda "mutlu bir anlaşmaya" varıldığını duyurdu.

"MUTLU BİR ANLAŞMAYA VARILDI"

Yüksel Yıldırım, paylaşımında işadamı Yüksel Yıldırım ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında yapılan görüşmelerin sonucunu esprili bir dille aktardı.

"Nihayet bu gece yapılan son görüşmeden iyi haber çıktı! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile işadamı Yüksel Yıldırım arasında yapılan uzun görüşmeler sonunda mutlu bir anlaşmaya varıldığı açıklandı."

TARAFTARA "ULUSA SESLENİŞ" MESAJI

Yıldırım, açıklamasının devamında yeni döneme ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta başında yapılacağını belirtti.

"Başkan Yüksel Yıldırım, yeni bir dönemin başladığını resmi olarak Samsunspor taraftarına bir ulusa sesleniş videosu ile önümüzdeki hafta başında duyuracağını açıkladı."

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

 

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