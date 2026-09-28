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Bursaspor'da Paul Pogba iddiası

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Bursaspor'un, bonservisi elinde bulunan Paul Pogba ile ilgilendiği ileri sürüldü.

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calendar 28 Eylül 2026 08:04 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 08:19
Haber: Sabah
Bursaspor'da Paul Pogba iddiası
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Paul Pogba
Paul Pogba
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Bursaspor için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Yeşil-beyazlıların, son olarak Monaco forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Paul Pogba ile ilgilendiği ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun aracılar vasıtasıyla Bursaspor'a önerildiği, Bursa temsilcisinin de Pogba'nın menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

MLS KULÜPLERİYLE DE ANILDI

Paul Pogba, doping cezası nedeniyle kariyerine uzun süre ara vermek zorunda kaldı. Cezasının ardından 2025 yazında Monaco ile iki yıllık sözleşme imzalayan Fransız oyuncu, sakatlık sorunları ve sınırlı forma süresi nedeniyle 6 maçta görev yaptı.

Ağustos 2026'dan bu yana serbest durumda bulunan Pogba'nın bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve devre arasına kadar yeni bir takım bulmak istediği aktarıldı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun adı daha önce MLS kulüpleriyle de anıldı.

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen ve teknik direktör Mustafa Er yönetiminde kadrosunu güçlendiren Bursaspor'un, Pogba'nın hem saha içindeki tecrübesinden hem de soyunma odasındaki etkisinden yararlanabileceği düşüncesinde olduğu belirtildi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Manchester United altyapısından yetişen Paul Pogba, kariyerinin önemli bölümünü Juventus ve Manchester United'da geçirdi.

Fransız futbolcu kariyerinde 4 Serie A, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Pogba, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazandı.

Fransa Milli Takımı formasıyla 91 maça çıkan Pogba, 11 gol kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2019 yılında 100 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.

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