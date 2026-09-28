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Ederson Marmaris'e gitti: 3 günde 3 milyon lira harcadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, milli arayı eşi ve üç çocuğuyla Marmaris'te geçirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylï¿½l 2026 08:54 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylï¿½l 2026 09:04
Fotoğraf: X.com
Ederson Marmaris'e gitti: 3 günde 3 milyon lira harcadı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, milli maçlar nedeniyle verilen arayı ailesiyle birlikte tatil yaparak değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce ailesiyle Bodrum, Antalya ve Kapadokya'yı gezen tecrübeli kaleci, Uluslar Ligi nedeniyle verilen arada bu kez Marmaris'i tercih etti.

Sabah'ta yer alan habere göre Ederson, eşi ve üç çocuğuyla uçakla Dalaman Havalimanı'na gitti. Brezilyalı kaleci ve ailesi, buradan konaklayacakları otele özel helikopterle geçti.

3 GÜNDE 3 MİLYON LİRA

Ederson ve ailesinin Marmaris'te geceliği 13 bin euro, yaklaşık 730 bin lira olan bir otelde üç gün konakladığı belirtildi.

Tecrübeli file bekçisinin konaklama ve diğer giderlerle birlikte üç günlük tatil için toplam 3 milyon lira ödediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den yılda 11 milyon euro, yaklaşık 616 milyon lira kazandığı belirtilen Ederson'un tatilde geçirdiği her gün için ortalama 1 milyon lira harcadığı ifade edildi.

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