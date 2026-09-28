Bugün
19:00
Gürcistan
Ukrayna
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Macaristan
Bugün
21:45
Türkiye
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Fransa
Bugün
19:00
Letonya
Güney Kıbrıs
Bugün
19:00
Ermenistan
Karadağ
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
Bugün
13:25
Japonya
Venezuela
Bugün
14:00
Güney Kore
Uruguay
Bugün
19:00
Zimbabve
Kongo D. Cumhuriyeti
Bugün
19:00
Ekvator Ginesi
Sierra Leone
Bugün
19:00
Orta Afrika Cumhuriyeti
Burkina Faso
Bugün
22:00
Tunus
Bostvana

Mavericks, Tarık Biberovic'i serbest bırakabilir!

Dallas Mavericks, yaz döneminde takıma katılan Tarık Biberovic'i serbest bırakmayı düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 08:36
Mavericks, Tarık Biberovic'i serbest bırakabilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dallas Mavericks'te yeni sezon öncesinde kadro planlaması, Tarık Biberovic'in geleceğini de gündeme getirdi. NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Mavericks, tecrübeli uzunu Dwight Powell'ı kadroda tutabilmek için farklı seçenekleri değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Standart sözleşmeli 15 oyuncusu bulunan Dallas, Powell ile bir yıl için 3,88 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Bu durum, sezon öncesinde kadroda yer açılmasını gerektirirken Tarık Biberovic, Marcus Sasser ve Moussa Cisse'nin isimleri öne çıktı.

Stein, Dallas'ın planını şu sözlerle aktardı:

"Lig kaynaklarının The Stein Line'a aktardığına göre Mavericks, şu anda bunu sağlayacak bir yol görmek zor olsa da takımın en uzun süredir formasını giyen oyuncusu Powell'ı aktif kadroda tutmanın yollarını bulmak için ciddi çaba göstereceğini kendisine iletti."

Dallas, Tarık'ı kadroda tutmak istiyor ama...

Stein'a göre Biberovic, Sasser ve Cisse'nin sözleşmeleri, Dallas'ın kadroda yer açmak için değerlendirebileceği seçenekler arasında. Ancak bu durum, yönetimin söz konusu oyunculardan vazgeçmek istediği anlamına gelmiyor.

Stein, "Bu ifadeyi kullanabilirsek Dallas'ın elden çıkarmaya en uygun maaşları, yönetimin takımda tutmayı çok istediği üç oyuncuya ait: Tarık Biberovic, Marcus Sasser ve Moussa Cisse." değerlendirmesinde bulundu.

2023 NBA Draftı'nda 56. sıradan seçilen Biberovic, Fenerbahçe'de geçirdiği sekiz yılın ardından NBA'e adım attı. Son Türkiye Kupası finalinin MVP'si olan milli oyuncu, Dallas'ta kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

Temmuz ayında Detroit Pistons'tan takasla gelen Sasser, geçen sezon 5,2 sayı ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı. Dallas'ın New York Knicks'ten gelen teklif kağıdını eşleyerek takımda tuttuğu Cisse ise 2025-26 sezonunu 4,5 sayı ve 5,7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Powell'ın Dallas'taki geçmişi belirleyici

Aralık 2014'ten bu yana Mavericks forması giyen 35 yaşındaki Powell, takımın en uzun süredir kadroda bulunan oyuncusu konumunda. Profesyonelliği, liderliği ve görev verildiğinde katkı sunmaya hazır olmasıyla değer gören Kanadalı uzun, Dallas kariyerindeki 763 maçta 6,5 sayı ve 4,3 ribaund ortalamaları tutturdu.

Mavericks'in Powell için yer açma arayışında hangi adımı atacağı henüz netleşmezken Biberovic, Sasser ve Cisse hakkında da kesinleşmiş bir ayrılık kararı bulunmuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.