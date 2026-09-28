Mavericks, Tarık Biberovic'i serbest bırakabilir!

Dallas Mavericks'te yeni sezon öncesinde kadro planlaması, Tarık Biberovic'in geleceğini de gündeme getirdi. NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Mavericks, tecrübeli uzunu Dwight Powell'ı kadroda tutabilmek için farklı seçenekleri değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Standart sözleşmeli 15 oyuncusu bulunan Dallas, Powell ile bir yıl için 3,88 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Bu durum, sezon öncesinde kadroda yer açılmasını gerektirirken Tarık Biberovic, Marcus Sasser ve Moussa Cisse'nin isimleri öne çıktı.
Stein, Dallas'ın planını şu sözlerle aktardı:
"Lig kaynaklarının The Stein Line'a aktardığına göre Mavericks, şu anda bunu sağlayacak bir yol görmek zor olsa da takımın en uzun süredir formasını giyen oyuncusu Powell'ı aktif kadroda tutmanın yollarını bulmak için ciddi çaba göstereceğini kendisine iletti."
Dallas, Tarık'ı kadroda tutmak istiyor ama...
Stein'a göre Biberovic, Sasser ve Cisse'nin sözleşmeleri, Dallas'ın kadroda yer açmak için değerlendirebileceği seçenekler arasında. Ancak bu durum, yönetimin söz konusu oyunculardan vazgeçmek istediği anlamına gelmiyor.
Stein, "Bu ifadeyi kullanabilirsek Dallas'ın elden çıkarmaya en uygun maaşları, yönetimin takımda tutmayı çok istediği üç oyuncuya ait: Tarık Biberovic, Marcus Sasser ve Moussa Cisse." değerlendirmesinde bulundu.
2023 NBA Draftı'nda 56. sıradan seçilen Biberovic, Fenerbahçe'de geçirdiği sekiz yılın ardından NBA'e adım attı. Son Türkiye Kupası finalinin MVP'si olan milli oyuncu, Dallas'ta kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.
Temmuz ayında Detroit Pistons'tan takasla gelen Sasser, geçen sezon 5,2 sayı ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı. Dallas'ın New York Knicks'ten gelen teklif kağıdını eşleyerek takımda tuttuğu Cisse ise 2025-26 sezonunu 4,5 sayı ve 5,7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.
Powell'ın Dallas'taki geçmişi belirleyici
Aralık 2014'ten bu yana Mavericks forması giyen 35 yaşındaki Powell, takımın en uzun süredir kadroda bulunan oyuncusu konumunda. Profesyonelliği, liderliği ve görev verildiğinde katkı sunmaya hazır olmasıyla değer gören Kanadalı uzun, Dallas kariyerindeki 763 maçta 6,5 sayı ve 4,3 ribaund ortalamaları tutturdu.
Mavericks'in Powell için yer açma arayışında hangi adımı atacağı henüz netleşmezken Biberovic, Sasser ve Cisse hakkında da kesinleşmiş bir ayrılık kararı bulunmuyor.
Stein, Dallas'ın planını şu sözlerle aktardı:
"Lig kaynaklarının The Stein Line'a aktardığına göre Mavericks, şu anda bunu sağlayacak bir yol görmek zor olsa da takımın en uzun süredir formasını giyen oyuncusu Powell'ı aktif kadroda tutmanın yollarını bulmak için ciddi çaba göstereceğini kendisine iletti."
Dallas, Tarık'ı kadroda tutmak istiyor ama...
Stein'a göre Biberovic, Sasser ve Cisse'nin sözleşmeleri, Dallas'ın kadroda yer açmak için değerlendirebileceği seçenekler arasında. Ancak bu durum, yönetimin söz konusu oyunculardan vazgeçmek istediği anlamına gelmiyor.
Stein, "Bu ifadeyi kullanabilirsek Dallas'ın elden çıkarmaya en uygun maaşları, yönetimin takımda tutmayı çok istediği üç oyuncuya ait: Tarık Biberovic, Marcus Sasser ve Moussa Cisse." değerlendirmesinde bulundu.
2023 NBA Draftı'nda 56. sıradan seçilen Biberovic, Fenerbahçe'de geçirdiği sekiz yılın ardından NBA'e adım attı. Son Türkiye Kupası finalinin MVP'si olan milli oyuncu, Dallas'ta kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.
Temmuz ayında Detroit Pistons'tan takasla gelen Sasser, geçen sezon 5,2 sayı ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı. Dallas'ın New York Knicks'ten gelen teklif kağıdını eşleyerek takımda tuttuğu Cisse ise 2025-26 sezonunu 4,5 sayı ve 5,7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.
Powell'ın Dallas'taki geçmişi belirleyici
Aralık 2014'ten bu yana Mavericks forması giyen 35 yaşındaki Powell, takımın en uzun süredir kadroda bulunan oyuncusu konumunda. Profesyonelliği, liderliği ve görev verildiğinde katkı sunmaya hazır olmasıyla değer gören Kanadalı uzun, Dallas kariyerindeki 763 maçta 6,5 sayı ve 4,3 ribaund ortalamaları tutturdu.
Mavericks'in Powell için yer açma arayışında hangi adımı atacağı henüz netleşmezken Biberovic, Sasser ve Cisse hakkında da kesinleşmiş bir ayrılık kararı bulunmuyor.