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Hornets, Buddy Hield'ı Bulls'a gönderip Rob Dillingham'ı aldı

Charlotte Hornets, kısa süre önce kadrosuna kattığı Buddy Hield'ı Chicago Bulls'a takas ederek Rob Dillingham'ı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 13:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hornets, Buddy Hield'ı Bulls'a gönderip Rob Dillingham'ı aldı
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Charlotte Hornets, kısa süre önce kadrosuna kattığı Buddy Hield'ı Chicago Bulls'a takas ederek Rob Dillingham'ı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüplerin pazar günü duyurduğu anlaşmada Bulls, Dillingham karşılığında Hield ve nakit ödeme aldı. Hornets, 33 yaşındaki şutörü salı günü Atlanta Hawks ile yaptığı takasta kadrosuna katmıştı.

Geçen sezon Hawks ve Golden State Warriors formalarıyla 51 maça çıkan Hield, yüzde 44 saha içi isabetiyle 7,6 sayı ortalaması yakaladı. NBA'deki 10 sezonunda ise maç başına 14,5 sayı üretti ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40 isabetle oynadı. Bulls, kariyerindeki sekizinci takım olacak.

ESPN'den Shams Charania'ya göre Hornets, takasla 9,4 milyon dolarlık bir takas istisnası oluşturdu ve maaş yükünü 3 milyon dolar azalttı.

2024 Draftı'nın sekizinci sırasından seçilen 21 yaşındaki Dillingham, Minnesota Timberwolves'ta geçirdiği bir buçuk sezonun ardından Bulls formasıyla 9,6 sayı ve 2,8 asist ortalamaları tutturmuştu. Charlotte'ta Kon Knueppel, Coby White ve Grayson Allen'ın da bulunduğu kalabalık bir guard rotasyonuna katılacak.

NBA muhabiri Marc Stein'a göre Hornets, cumartesi günü Ryan Nembhard'ı serbest bırakarak bu rotasyonda yer açtı. Charlotte, Nembhard'ı da Hield'ın geldiği Hawks takasında almıştı.

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