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Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi Orkun Kökçü'nün dönüşüne ve Fransa karşılaşmasındaki takım ruhunun sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylï¿½l 2026 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylï¿½l 2026 21:05
Fotoğraf: X.com
Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü açıklaması
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Orkun Kökçü'nün takıma dönüşüne ve Fransa maçındaki takım ruhuna vurgu yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ORKUN'UN BİZİMLE OLMASI ÖNEMLİ"

Vincenzo Montella, Orkun Kökçü'nün yeniden takımla birlikte olmasının önemine dikkat çekti.

Montella, "Orkun Kökçü'nün bugün bizimle başlaması önemliydi. Çok kısa periyotta 4 maç oynayacağız. Tekrardan bizimle olduğu ve sonuna kadar mücadele ettiği için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITMALIYIZ"

Fransa karşılaşmasındaki mücadele ruhunun İtalya maçında da sahaya yansıtılması gerektiğini belirten Montella, "Fransa maçındaki takım ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Takım olarak o maçta yaptıklarımızı yapmalıyız. Birkaç değişiklik yaptık ama aynı şekilde devam etmeliyiz." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİZ"

İtalya'ya karşı sahaya çıkmanın nasıl hissettirdiği sorulan Montella, milli takım vurgusu yaptı.

İtalyan teknik adam, "Bu sporda her seferinde böyle tesadüfler yaşanabilir. Türkiye'yi temsil etmek için sahada olacağız. Yüreğimiz her zaman Türkiye için atıyor." ifadelerini kullandı.

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