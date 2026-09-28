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THY'den Kupa Voley'de galibiyet!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 18:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
THY'den Kupa Voley'de galibiyet!
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)

Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)

Setler: 20-25, 19-25, 22-25

Süre: 99 dakika

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 20-25, 19-25, 22-25
Süre: 99 dakika
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