THY'den Kupa Voley'de galibiyet!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 20-25, 19-25, 22-25
Süre: 99 dakika
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 20-25, 19-25, 22-25
Süre: 99 dakika
Salon: Cengiz Göllü Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 20-25, 19-25, 22-25
Süre: 99 dakika
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)
Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 20-25, 19-25, 22-25
Süre: 99 dakika