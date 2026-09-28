Borsa Neden Düşüyor, Düştü? 28 Eylül 2026

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı trafiğinin açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifinin reddedilmesinin ardından artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı. Yurt içinde ise Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki belirsizliğe ek olarak devam eden fon krizinin etkisiyle negatif seyrini sürdürüyor. Geçen haftayı yaklaşık yüzde 3 kayıpla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe de satış ağırlıklı başladı ve pazartesi seansının açılışında sert geriledi.

28.09.2026 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı:

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa günün ilk yarısında sert geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasının ardından düşüşünü hızlandırdı. Seans boyunca zayıf bir seyir izleyen endeks, saat 13.00 itibarıyla yüzde 2,71 değer kaybederek 12.549,18 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 350,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira oldu. Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 5'i yükselirken 95'i düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 3,52 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla azalan yüzde 8,94 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsada tarihsel gerileme: BIST 100'de 9 Mart'tan bu yana bir ilk

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında da zayıf seyrini sürdürdü. Artan satış baskısıyla değer kaybını derinleştiren endeks, saat 15.00 itibarıyla yüzde 3,20 gerileyerek 12.486,84 puan seviyesine indi. Böylece BIST 100, 9 Mart'tan bu yana ilk kez 12.500 puanın altını görürken yaklaşık 6,5 ay önceki seviyelere geriledi. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi de yüzde 2,18 değer kaybıyla işlem gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 412,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74 milyar lira oldu. Gün içinde en yüksek 12.750,45 (-%1,16) puanı gören endeks, en düşük seviyesini ise 12.457,34 (-%3,42) puanda test etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.200 puanın destek, 12.700 ve 12.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

SPK'dan fon yatırımcılarına önemli açıklama

Öte yandan yurt içinde, devam eden fon soruşturmaları kapsamında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecine alınan fonlara ilişkin 17 Eylül 2026'da Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilen ancak platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden yatırımcıların fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen alım-satım talimatlarının da tasfiye kapsamına dahil edildiği bildirildi.