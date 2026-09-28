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Halil Umut Meler, Çekya-İngiltere maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasında görev yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 13:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Halil Umut Meler, Çekya-İngiltere maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında 29 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasını yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

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