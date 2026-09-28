FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında 29 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup karşılaşmasını yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.
HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.