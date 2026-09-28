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Milan'dan Kim Min-jae için transfer hamlesi!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'yi kış transfer döneminde kadrosuna katmak için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 20:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Kim Min-jae için transfer hamlesi!
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İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan bilgilere göre, Milan savunma hattını güçlendirmek için Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'yi yeniden gündemine aldı.

ÜÇ KULÜP YAKIN TAKİPTE

Kim Min-jae için Milan'ın yanı sıra Premier League ekipleri Aston Villa ve Tottenham'ın da devrede olduğu belirtildi.

Üç kulübün de yaz transfer döneminde Bayern Münih ile temas kurduğu ancak Alman ekibine henüz resmi bir teklif sunulmadığı kaydedildi.

BAYERN'DE ROLÜ GERİLEDİ

29 yaşındaki Kim Min-jae'nin, teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında önceki döneme kıyasla daha az merkezi bir konumda yer aldığı öne sürüldü.

Güney Koreli stoperin bu nedenle ocak ayında Bayern Münih'ten ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kim Min-jae'nin Bayern Münih ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli savunmacının piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Alman ekibinden bonuslar hariç yıllık yaklaşık 7 milyon euro net ücret alan Kim Min-jae'nin bu maliyetinin, Milan yönetimi açısından transferde önemli bir engel olduğu aktarıldı.

MILAN'IN LİSTESİNDE INACIO DA VAR

Milan'ın savunma için öncelikli hedefleri arasında Gonçalo Inacio'nun da bulunduğu biliniyor.

Kırmızı-siyahlıların, Bayern Münih cephesinden gelecek sinyallere göre Kim Min-jae transferinin gerçekleşme ihtimalini değerlendireceği kaydedildi.

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